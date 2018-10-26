Günümüzde çağdaş kent sanatı olarak da adlandırılan grafiti Mamak'ta hayat buldu.

Mamak Belediyesi tarafından ilçede bulunan belirli köprü ve alt geçitlerde yapılan uygulamada Ankara ve Mamak'ın önemli siluetleri resmediliyor. Köprü ve alt geçitleri çizimleriyle renklendiren grafiti sanatçılarının özellikle Mamak Caddesi üzerinde yaptığı çalışmalar büyük beğeni topluyor. Kente renk katacak sanatsal çalışmalara önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizin gerek fiziki yapılanmasına, gerekse estetik görünüşü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkentimizin ve Mamakımızın önemli siluetlerinin resmedildiği grafiti sanatıyla ilçemizin estetik görünümüne katkı sağlayarak renk katıyoruz” dedi.