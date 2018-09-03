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03 Eylül 2018 15:36

Gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride aranan MLKP terör örgütü mensubu "Baran Dersim" kod adlı İrfan Gerçek’in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

03 Eylül 2018 15:36


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 28 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli-Ovacık Kırsalında, eylem yapma hazırlığında olan teröristlere yönelik Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan hava destekli operasyonda; 1 MLKP terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, 300 bin TL ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "GRİ" kategoride yer alan Baran Dersim kod adlı İrfan Gerçek olduğu tespit edilmiştir" denildi.




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