Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 10:17

Gri listedeki terörist Fuat Akkaya öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 18 Mayıs’ta Tunceli’de gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Fuat Fikri kod adlı Fuat Akkaya olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Gri listedeki terörist Fuat Akkaya öldürüldü

22 Mayıs 2018 10:17


TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "18 Mayıs 2018 tarihinde Tunceli/Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha İçişleri Bakanlığınca yayımlanan gri listede yer aldığı ve anılan teröristin Fuat Fikri kod adlı Fuat Akkaya olduğu tespit edilmiştir" denildi.


TSK, dün de aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
27
°
C
  • Salı
    27°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç