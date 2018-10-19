Gübretaş'tan Katar'a 10 milyon dolarlık ihracat hedefi

Milli ekonomiye katma değer sağlama hedefiyle ihracat alandaki çalışmalarını sürdüren Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (GÜBRETAŞ), Katar'dan Al Baida Group ile imzaladığı distribütörlük anlaşmasıyla Katar'ın yanı sıra Umman ve Kuveyt pazarlarına da bitki besleme ürünlerini ulaştıracak. İmzalanan sözleşmeyle 1 milyon dolarla başlayan gübre ihracatının 10 milyon dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin en büyük şirketi olan Gübretaş, Katar'dan Al Baida Group ile işbirliği sözleşmesi imzaladı. Gübretaş Ankara Bölge Müdürlüğünde imzalanan distribütörlük anlaşmasıyla Gübretaş Katar'ın yanı sıra Umman ve Kuveyt pazarlarına da bitki besleme ürünlerini ulaştıracak.

İmza töreninde konuşan Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, “Bugün imzalayacağımız anlaşma hem Katar-Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının gelişmesi, hem de ülkelerimiz açısından en stratejik sektörlerden olan tarım alanında önemli bir kilometre taşı niteliğindedir. Türkiye bitki besleme sektörünün en geniş ürün yelpazesine sahip olan Gübretaş'ın son yıllardaki en önemli hamlelerinden biri ihracata yönelmek oldu. Tarım Kredi ailesi olarak milli ekonomiye katma değer sağlamak için başta Gübretaş olmak üzere tüm şirketlerimizle uluslararası alanda neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

10 milyon dolarlık ihracat hedefi

Poyraz, konuşmasına şöyle devam etti:

“10 yıl önce Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımına imza atan Gübretaş, 2017'den itibaren ağırlık verdiği ihracat çalışmalarıyla sektördeki Ar-Ge birikimini katma değere dönüştürerek yurt dışına gübre satışı yapmaya başladı. Gübretaş, bu çalışmalarla bir yıl içinde 10'dan fazla ülkeye gübre ihracatı gerçekleştirdi."

Poyraz, Katar'ın yanı sıra bölgedeki Kuveyt ve Umman için ana distribütörlük anlaşması yaptıkları Al Baida şirketiyle hali hazırda bir yıl içinde 1 milyon dolarla başlayan gübre ihracatının 10 milyon dolar seviyesine ulaştırma hedefi koyduklarını ifade etti.

“Sadece gübreyle sınırlı kalmamasını tarım sektörlerinin farklı alanlarını da kapsayacak hızla büyüyen bir sinerjiye dönüşmesini arzu ediyoruz”

“Tarım Kredi bünyesindeki diğer şirketlerimizde farklı kıtalarda birçok ülkeye gerçekleştirdikleri ihracatı gün geçtikçe artmaktadır” diyen Poyraz, “Gübretaş'ın Al Baida Group ile yaptığı bu ticari işbirliğinin, sadece gübreyle sınırlı kalmamasını ve Türkiye ile Katar tarım sektörlerinin farklı alanlarını da kapsayacak hızla büyüyen bir sinerjiye dönüşmesini arzu ediyoruz. Bu amaçla Tarım Kredi bünyesindeki bitki koruma, gıda tedariki, sulama ve sera sistemleri ve tohumculuk gibi farklı alanlardaki diğer şirketlerimizle ilgili tarımsal işbirlikleri de gerçekleştireceğiz. Bu anlaşmanın hem Katar ve Türkiye tarımı, hem de her iki şirketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

Al Baida Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Al Misnad, bu her iki ülke arasındaki dostluk için Türk halkına teşekkür ederek, birlikteliklerinin meyvelerini çok yakın zamanda vereceğini ifade etti. Al Misnad, "Her iki ülke arasındaki bu iki firmanın ve sonrasında Tarım Kredi gibi güzide bir kurumunda dahil olmasıyla Al Baida firmasıyla Gübretaş arasındaki imzalanacak sözleşmeyle birlikte iki ülkenin farklı bir boyutta yakınlaşmasına da vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Bin Mubarek Al Shafi ise imza töreninin iki ülkenin ilişkilerini güçlendireceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ve Al Baida Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Al Misnad işbirliği sözleşmesini imzaladı.

İmza törenine Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz, Al Baida Group önetim Kurulu Başkanı Al Misnad, Katar' ın Ankara Büyükelçisi Salem Bin Mubarek Al Shafi'nin yanı sıra Gübretaş Başkanvekili Ahmet Bağcı, Genel Müdür İbrahim Yumaklı, Al Baida Pazarlama Müdürü Mohammed Elwan ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve Gübretaş yetkilileri katıldı.

Uluslararası pazarda ihracat çalışmalarının meyvelerini almaya başladı

Türkiye'nin ihracat hedefleri doğrultusunda atılım yapan Gübretaş, 2017'de başlattığı uluslararası pazarda ihracat çalışmalarının meyvelerini almaya başladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin en büyük şirketi olan Gübretaş, 2017'den itibaren özellikle bitkiye özel sıvı-toz gübrelerin bölge ülkeler başta olmak üzere yurt dışı pazarlarda satışı için ihracat faaliyetlerine başladı. Gübretaş, Ortadoğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Afrika bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla son bir yılda Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Afganistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Irak ve Fas gibi 10'dan fazla ülkede distribütörlük anlaşmaları yaparak ürün satışı gerçekleştiriyor.

Çevre ülkelerin yanı sıra Ortadoğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Afrika pazarlarına da ürünlerini ulaştırmayı hedefleyen Gübretaş, bu çerçevedeki önemli işbirliği anlaşmalarından birini Katar ile gerçekleştirmiş oldu. Katar'ın en büyük şirketlerinden biri olan Al Baida Group ile başlatılan ticari ilişki kapsamında, 2018'in ilk 9 ayında 485 ton sıvı-toz gübre ihracı gerçekleştirilen ülkede halen pazar oluşturma çalışmaları da devam ediyor. İki şirket arasındaki ticari hacmin hızla artırılması ve birkaç yıl içinde 10 milyon dolara ulaştırılması hedefleniyor. Al Baida Group, yapılan sözleşme ile Katar'ın yanı sıra bölgedeki Umman ve Kuveyt pazarlarına da Gübretaş ürünlerini ulaştıracak.