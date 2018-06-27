Dün yapılan toplantıda 2016 yılında başlayan proje kapsamında 2 yıl boyunca üretilen proje çıktıları kamu kurumları, kalkınma ajansları, bakanlıklar ve sivil toplum örgütlerinden gelen temsilciler ile paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık tarafından gerçekleştirildi. Bakanlığın kooperatifçilik alanında gerçekleştirdiği çalışmaları ve sahanın ihtiyaçlarını aktaran Seymenoğlu, sözlerini Ajansın kooperatifçilik alanında yaptığı çalışmaların sürdürülmesi dilekleriyle tamamladı.

Ankara Kalkınma Ajansının bölgenin kalkınması açısından kooperatifçiliği nasıl değerlendirdiğini anlatan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şayık ise, Ajansın özellikle yeni nesil kırsal kalkınma çalışmaları için kooperatifçiliğin çok önemli olduğunu belirtti. Şayık, Ajansın hem üretilen proje çıktılarının hem de kooperatifçiliğin gelişmesine yönelik diğer çalışmaların yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Kalkınma Ajansı uzmanı Tuğçe Rodoplu projenin iki yıllık süreçte ürettiği temel çıktıları ve faaliyetleri özetlerken, Legacoop Puglia temsilcisi Katia De Luca proje kapsamında oluşturulmuş olan İyi Uygulamalar Kitabı ve İtalya’da başarılı örnekleri olan sosyal kooperatifler ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Cooperative College uzmanı Angela Colebrook ise farklı bölgelerdeki kooperatifçilik geliştirme faaliyetleri ile birlikte projeyle oluşturulmuş olan Kooperatif Eğitim Kiti ve Rehberi hakkında bilgi sundu. Alman Kooperatifler Konfederasyonu (DGRV) temsilcileri Andreas Kappes, İfakat Gürkan ve Korbinian Marz da Türkiye’de yürüttükleri çalışmalar ve proje deneyimlerini katılımcılara aktardılar. Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından program sona erdi.