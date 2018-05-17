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17 Mayıs 2018 11:04

Güdül Belediyesinden Bahar Şenliği

Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Güdül Çarşı Meydanı’nda Bahar Şenliği düzenlendi.

Güdül Belediyesinden Bahar Şenliği

17 Mayıs 2018 11:04


Güdül Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Bahar Şenliği, seğmenlerin gösterisiyle başlayarak, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın verdiği konserle devam etti. Artan sağanak yağış nedeniyle müzik aletlerinin etkilenmesi üzerine şenlik ileri bir tarihe ertelendi.


Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım, yağmur yağması için günlerce dua ettiklerini belirterek, şenliğin dualarının kabul olduğunu gösteren yağmur bereketiyle başladığını kaydetti.


Güdül Kaymakamı Doğan Dinç, ilçeyi doğa, turizm ve gençlik merkezi haline dönüştürecek projeleri hayata geçireceklerini belirtirken, Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Muzaffer Yalçın ise Ağustos ayında ilçede Hasat Şenliği yapacaklarını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da bir festival organize edeceklerini söyledi.




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