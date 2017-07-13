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13 Temmuz 2017 10:13

Gülen yüzler, gören kalpler yarıştı

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ankara İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Stadyumu Ali Naili Moran Atletizm Sahası’nda düzenlenen 15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri’ne katıldı.

Gülen yüzler, gören kalpler yarıştı

13 Temmuz 2017 10:13


Etkinlikte, gülle atma, 100, 200, 400 ve 1500 metre branşlarında 7 kulüpten görme engelli, Down Sendromlu, Otizmli ve mental engelli 60 sporcu kıyasıya mücadele etti. 26 sporcusu ile yarışlara katılan Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ise yarışmalarda rakiplerine fark atarak neredeyse her dalda dereceye girdi. 100 metre erkeklerde Veli Ünal ile birincilik elde eden Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 200 metre kızlarda ise Damla Karaçay ile kürsünün zirvesine çıktı.



Yenimahalle sporcusu, Atletizm Dünya Şampiyonası’nda yarışacak


Sporcularının elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek, “Sporcularımız Türkiye Şampiyonasından sonra çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Türkiye ve İl şampiyonalarına da 7/24 hazırlanıyor. Çalışmalarının neticesinde başarıdan başarıya koşuyorlar. Örneğin Sevda Çırakoğlu adlı sporcumuz Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda 200 ve 400 metrede birinci oldu. Şimdi 14-22 Temmuz tarihleri arasında Londra’da yapılacak olan Atletizm Dünya Şampiyonası’nda yarışacak. Bu bize gurur veriyor” dedi.




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