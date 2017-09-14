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14 Eylül 2017 14:32

Gülmen ve Özakça davası öncesi müdahale: 24 gözaltı

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile kamudan ihraç edilmelerinin ardından açlık grevine başlayan ve "terör örgütü propagandası ve üyeliği" ile suçlanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın yargılandığı dava öncesi Ankara Adliyesi önünde eylem yapan gruba müdahale eden polis, 12’si kadın 12’si erkek olmak üzere 24 kişiyi gözaltına aldı.

Gülmen ve Özakça davası öncesi müdahale: 24 gözaltı

14 Eylül 2017 14:32


Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında açılan dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince saat 13.30’da başladı. Davayı takip etmek isteyen çok sayıda kişi Ankara Adliyesi önünde toplandı. Bazı CHP’li ve HDP’li milletvekilleri de adliyeye geldi. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alan polis, adliyeye girmek isteyenleri tek tek aradı.


Dava öncesi içlerinde bazı CHP ve HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup basın açıklaması yapmak istedi. Polis, adliye önünde basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu belirtti. Grubun açıklama yapmakta ısrar etmesi üzerine arbede yaşandı. Biber gazı ile eylemcilere müdahale eden polis 12’si kadın 12’si erkek olmak üzere 24 kişiyi gözaltına aldı.




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