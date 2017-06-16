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16 Haziran 2017 14:37

Gülmen ve Özakça eylemine polisten müdahale

Başkent’te KHK ile ihraç edildikten sonra tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya açlık grevinin 100’üncü gününde destek için toplanan grubun eylem yapmasına polis ekipleri izin vermedi.

Gülmen ve Özakça eylemine polisten müdahale

16 Haziran 2017 14:37


Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanan bir grup, KHK ile ihraç edildikten sonra tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın devam ettikleri açlık grevinin 100’üncü gününde onlara destek olmak için izinsiz eylem yapmak istedi. İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan gruba polis, yaptıkları eylemin yasal olmadığını belirterek alanı boşaltmamaları durumunda müdahale edileceği uyarısında bulundu. Ekiplerin uyarılarını dikkate alamayarak slogan atan gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından grup bölgeden uzaklaştı.




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