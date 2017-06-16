Gülmen ve Özakça eylemine polisten müdahale

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanan bir grup, KHK ile ihraç edildikten sonra tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın devam ettikleri açlık grevinin 100’üncü gününde onlara destek olmak için izinsiz eylem yapmak istedi. İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan gruba polis, yaptıkları eylemin yasal olmadığını belirterek alanı boşaltmamaları durumunda müdahale edileceği uyarısında bulundu. Ekiplerin uyarılarını dikkate alamayarak slogan atan gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından grup bölgeden uzaklaştı.