Gülveren Deresi için düğmeye basıldı

Çevreye yaydığı rahatsız edici kokunun yanı sıra sivrisinek sorunu ve yağışlı havalarda da taşkına neden olan Polatlı'daki Gülveren Deresi için ıslah çalışmaları hızlandırıldı.

Polatlı ilçesinin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Mayıs ayında muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda vatandaşların gündeme getirdiği Gülveren Deresi'ndeki kirlilik için de harekete geçileceğini açıklayan ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatı ile başlatılan ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Gülveren Deresi'ne giderek yerinde incelemelerde bulunan Kınacı, derenin yaydığı koku ve sivrisinek sorununun insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Islah çalışmalarında 800 metrelik kısmın tamamlandığını ve en geç Ocak ayında bitirilmesinin planlandığını belirten Kınacı, öncelikle dereye dökülen atık suların (kanalizasyon bağlantılarının) kesileceğini ve kuşaklama kollektörü ile uzaklaştırılacağını ifade etti.

Polatlı Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı

Gülveren Deresi'nin yerleşim alanı içerisinde bulunan Tarım Borsası-Mevlana Caddesi arası ile Gençlik Caddesi-Yüksek Hızlı Tren Hattı arasındaki 5 bin 500 metre uzunluğundaki kısmında ıslah çalışmaları ile taş duvar örme işlemi ASKİ tarafından başlatıldı. 2014 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Yatırımları Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen Polatlı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Atık Su Arıtma Tesisi de tamamlandı. Tesis, Polatlı ilçe merkezi ve civarında oluşan evsel nitelikli atık suları, Gülveren Deresi'ne deşarj edecek. Deşarj edilen su bölgede yaşayan çiftçiler tarafından tarımsal alanda kullanılacak. Bu sayede hem ülke ekonomisi kazanacak hem de ekolojik denge bozulmayacak.