Gümrük malları Ankara'da yeni adresinde satışa sunuldu

Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tasfiyelik hale gelen eşyaların perakende satışının yapıldığı beş satış mağazasından biri olan Ankara Perakende Satış Mağazası, Ulus Melike Hatun Camii'nin altında yer alan toplam 600 metrekarelik yeni yerinde satışa başladı. Mağazanın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Metin, gümrüğe takılan eşyaların tekrar ekonomiye kazandırıldığını ifade ederek, “Gümrüklerde yapmış olduğumuz uygulamalarda yasa dışı ticaretin önüne geçilerek el konulan ve mülkiyeti kamuya geçen eşyaları burada perakende yöntemiyle satışa sunuyoruz. Göze hoş gelen yöntemle de bunu vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamda buranın açılışını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın uygun fiyatla ve arzu ettikleri güvenli ürene ulaşması noktasında gerekli ayrımı yaptıktan sonra tüketiciye ulaşmasını sağlıyoruz. Bu eşyaların tekrar ekonomiye kazandırılmasında çok büyük hizmeti bugün gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

Mağazanın açılması ile birlikte alışveriş yapan vatandaşlar, hizmetten memnun kaldıklarını, fiyatların uygun olduğunu ve düzenli şekilde mağazayı takip edeceklerini dile getirdiler.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen diğer tasfiye faaliyetlerinde olduğu gibi perakende satış yöntemiyle de gümrükte kalan eşyanın ekonomiye kazandırılması hedeflenerek, bu vesileyle hem vatandaşın tasfiyelik eşyaya daha ucuz ve kolay erişimi, hem de devlet için bir gelir kaynağı oluşturulması amaçlanıyor. Satış mağazalarında genel olarak elektronik, bilgisayar, telefon, mutfak eşyaları, tekstil ve giyim eşyaları, ev aletleri ve eşyaları, mobil ve aksesuarları, hırdavat malzemeleri, oyuncak gibi çeşitli ürünler satışa sunuluyor. Yeni ve modern mağazacılık anlayışıyla faaliyet gösterecek Ankara Perakende Satış Mağazası hafta içi 10.00-12.30, 13.30-17.30 saatleri, Cumartesi günü ise 09.15-12.45 saatleri arasında vatandaşların hizmetine açık olacak.