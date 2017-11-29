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29 Kasım 2017 10:20

Gümrük Muhafaza yedek parça çetesini çökertti

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Bursa’da üzerinde haciz, trafikten men ve yakalama kaydı olan toplam 3,5 milyon TL değerindeki otomobilleri parçalayıp satan çeteyi çökertti.

Gümrük Muhafaza yedek parça çetesini çökertti

29 Kasım 2017 10:20


Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Bursa’da üzerinde haciz, trafikten men, yakalama kaydı olan ve yabancı plakalı olup ülkede kalış süresi dolmuş araçların parçalanarak satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara ve Bursa Gümrük Muhafaza ekipleri, merkezden koordine edilen operasyonla Bursa’da belirlenen 7 ayrı adrese baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda M.G. ve İ.G. isimli şahıslara ait 7 farklı oto yedek parça dükkânında, aralarında BMW ve Mercedes gibi lüks araçların da bulunduğu herhangi bir fatura veya evrak ibraz edilemeyen toplam 40 adet otomobil ve otomobil iskeleti, 79 adet araç motoru/motor bloğu ile tamamen parçalanıp satılmış olan 12 adet otomobile ait ruhsat bulundu. Bursa 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin arama ve el koyma kararına istinaden Gümrük Muhafaza personeli tarafından iş yerlerinde bulunan otomobil ve motorlara el konuldu. İş yeri sahipleri ve çalışanlar hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma devam ediyor.




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