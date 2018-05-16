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16 Mayıs 2018 10:04

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci, Erciş TSO heyetini ağırladı

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyetini kabul etti.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci, Erciş TSO heyetini ağırladı

16 Mayıs 2018 10:04


Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen İzzet Yağar ile meclis başkan ve başkan yardımcısından oluşan oda heyetini Bakanlıkta kabul etti. Ziyarette Erciş ilçesine yapılan yatırım ve hizmetler gündeme geldi. Organize sanayi yatırımı ve organize sanayinin elektrik işlemlerinin yapılması ve yol çalışmalarının tamamlanması, kentsel dönüşüm, doğalgaz, cezaevleri, SGK binası, kültür merkezi, galericiler sitesi, Morgedik Barajı içme suyu ve sulama suyu hatları, fakülte hizmet binası gibi yatırımların yanı sıra Erciş ilçesine yönelik enerji ve eğitim alanlarındaki yatırımlar ve hizmetler değerlendirildi.


Çiftci, yeniden seçilmeleri nedeniyle Başkan İzzet Yağar ve ekibini tebrik ederek, Erciş TSO ile istişare halinde olduklarını, AK Parti hükümetlerinin yaptığı ve yapacağı hizmetlerle Erciş’i geleceğe taşıyacaklarını, tüm yatırımların takipçisi olacaklarını ifade etti.


Yağar ve heyet üyeleri, Erciş’te yapılan hizmetlerde çok büyük emeği ve desteği olan Fatih Çiftci’nin Ercişlilerin ve Vanlıların Ankara’da çalabildikleri bir kapı olduğunu belirterek, görmüş oldukları bu ilgiden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler. Yağar, bundan sonra yapılacak yatırım ve hizmetlerin takibi noktasında da her zaman Bakan Yardımcısı Çiftci ile istişare halinde olacaklarını dile getirdi.




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