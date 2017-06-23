Bu normal ihracatımızın yaklaşık 3 katı. Normal aylarda biz Katar’a 13 milyon dolarlık bir ihracat yaparken bugün 32 milyar dolarlık ihraç yapar hale gelmişiz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara’da düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tüfenkci, iftar yemeği sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gençleri terörden uzak tutmak amacıyla oluşturulan cazibe merkezlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tüfenkci, cazibe merkezlerinin hükümetin Doğu ve Güneydoğu’da almış olduğu en önemli ekonomik teşviklerden birisi olduğunu belirterek, “Bu anlamda bölgede ciddi anlamda bir heyecan oluşturdu. Bu heyecanın bayramdan sonra hangi firmalara öncelik tanınacağı belirlendikten sonra, özellikle oradaki yatırım ikliminden Türkiye’nin tamamının etkileneceğini de öngörmek gerekir. Türkiye ekonomisine bir hareketlilik ve yukarıya doğru büyümede olumlu bir katkı sunacağını düşünüyoruz. O bölgeler için özellikle terörle mücadelenin güvenlik boyutunun dışında ekonomik boyutunun da öne çıkarılması ve oradaki gençlerimizin iş sahibi yapılarak hem istihdamının sağlanması, aynı zamanda da sosyal boyutuyla genlerimizi farklı alanlarda destekleyerek hükümetimizin terörle yapmış olduğu mücadeleyi başka bir açıdan destekleme noktasında önemli görevleri ifa edecek. Biz de bir an evvel bunun hayata geçmesi noktasında bölgeden gelen talepleri hızlandırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gümrükteki işlemlerin koordinesini tek bir bakanlıkta toplayacağız”

Ticaretin hızlanması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bakan Tüfenkci, “Gümrüklerde dış ticaretin hızlanması noktasında önemli düzenlemeler yaptık. Sektör paydaşları, ihracatlarımız ciddi anlamda memnuniyetlerinin gümrüklerde arttığını görüyoruz. Burada da yapacağımız çok önemli çalışmalar var. Gümrük Bakanlığının ötesinde olan ama 19 bakanlıkla paydaş çalışmamız gereken bir alan var. Başbakanımız da bize o noktada talimat verdi, gümrüklerimizdeki işlemlerin koordinesini bir bakanlığa ve tek bir noktada toplayarak, o bakanlığın da elemanlarını bünyemize katarak daha iki sene olmadan önümüzdeki aylar içerisinde bu uyumu da gerçekleştirmiş olacağız. Biz 19 bakanlık ve 3 kurumla protokol yaparak tek pencere sitemine geçirdik ve gümrüklerdeki işlemleri hızlandırdık” ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan yüksek başarıya dikkat çeken Bakan Tüfenkci, “Gümrük muhafaza ekiplerince 2016 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 30 artışla 3 ton 426 kilo uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilmiş. 2017 yılı içerisinde 20 Haziran’a kadar ele geçirilen uyuşturucu miktarı 17 ton 789 kilo. Yani bir yıl önce 3 ton yakalamışız, şimdi 17 ton. Müthiş bir artışı yakalamışız. Esasında Türkiye’de 2 konu öne çıkıyor; biz X-ray cihazlarına ve personelin eğitimleri noktasında yakalama kabiliyetlerimiz yükselmiş ama önemli bir husus da İçişleri Bakanlığı’nın da yakalamalarını dikkate aldığımızda orada da çok yükselme olmuş. Türkiye uyuşturucuda transit ülkeyken hedef ülke konumuna da gelmiş. Bu yakalamalar hem bizim bakanlığın bünyesindeki gümrüklerde yapılan yakalamaların müthiş artışına hem de yurdun muhtelif yerlerinde İçişleri Bakanlığımız yapmış olduğu yakalamaların da çok yükseldiğini de anlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“2017 yılında uyuşturucu maddede 1 milyar 136 milyon TL değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmış ve yakalamalar gerçekleşmiştir”

Gümrüklerdeki kaçakçılık olaylarına ilişkin rakamları paylaşan Tüfenkci, “Toplam yakalama tutarına da baktığımız da uyuşturucu madde de 1 milyar 136 milyon TL değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmış ve yakalamalar gerçekleşmiştir. Ticari eşyada 718 milyon TL’lik bir yakalamayı da gerçekleştirmiş olduk. 2017 yılında 17 olayda toplam 2 bin 616 kilogram eroin yakalaması gerçekleştirmişiz. 5 olayda 591 kilogram kokain yakalaması gerçekleştirilmiş. 40 olayda bin 639 kilogram esrar yakalaması gerçekleştirilmiş. 3 olayda 2 milyon 437 bin 596 adet kaptagon hapı yakalanmış. 2 milyon 641 bin 245 adet extacy hapı yakalanmış. 3 olayda toplam 1.6 kilogram metamfetamin yakalanmış. 7 olayda toplam 13 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai) yakalanmış. Yine gümrüklerde yakalanan, iç piyasada görülmeyen bir şey Gamma-Bütirolaktan denilen bir uyuşturucu madde var. Bu da 10 olayda 13 kilogramlık bir yakalama gerçekleştirilmiş. Kaçak eşyalar noktasında da yakaladığımız kaçak eşyaları gümrük tasfiye memurluğu internet sitesinden açık artırma ile satışa koyuyorlar; bu lüks araçlar dahil. Amacımız da bunları en kısa sürede tasfiye etmek” diye konuştu.

“Tacirlerimizin de kendi aralarındaki vadeli satışlarında faiz oranlarını düşürmeleri gerektiğine inanıyorum”

Tüfenkci, bankaların özellikle ticari kredileri kullanırken yatırımcı dostu olmaları yönündeki hükümetin güçlü beklentileri ve talepleri olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

“2016’nın sonunda çıkarttığımız, 2017’nin Ocak ayında yürürlüğe geçen Taşınır Malların Rehni kanunu vardı. Bu yasayla biz orta ölçekli işletmelere veya esnaflarımıza ne kazandırdık ne kadarlık bir işlem hacmi var diye baktığımızda, kanunla beraber toplamda 35 milyar TL’lik bir ticari hacme 5 ayda ulamış bulunuyoruz. Bunun yansımalarına baktığımızda daha çok KOBİ’lerin ve orta ölçekli işletmelerin olduğunu ve bireysel tacirlerin de bunu sık sık kullandıklarını görüyoruz. Burada maliyetlerin çok ucuz olması, finansmana erişim noktasında önemli bir talebi artırıyor. Toplam masraf 210 TL’yi geçmiyor. Dolayısıyla tacirlerimizin daha çok bu alana kaydığını görüyoruz. Sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın finansmana erişim noktasında bankaların özellikle ticari kredileri kullanırken yatırımcı dostu olmaları yönündeki hükümetimizin güçlü beklentileri ve talepleri de önemli. Bu anlamda biz bankalara yükleniyoruz ama Ticaret Bakanı olarak da tacirlerimizin de kendi aralarındaki vadeli satışlarında faiz oranlarını düşürmeleri gerektiğine ben inanıyorum. Bir sanayicimizin veya tüccarımızın, esnafımızın haklı olarak bankalardan beklentileri varken özellikle kendi aralarındaki alışverişlerde uyguladıkları faiz oranlarının da yüksek olduğunu buradan ifade etmek isteriz ve onların da düşürmeleri gerektiğini ifade ediyorum.”

“Güncel verilere göre 5-21 Haziran arasında Katar’a yaklaşık 32,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Bu normal ihracatımızın yaklaşık 3 katı”

Bazı ülkelerin Katar ile olan ilişkilerini kesmesinin ardından yaşanan kriz sonrası Katar ile Türkiye arasındaki ticari rakamlarda 5-21 Haziran tarihlerinde normalin 3 kartı bir artış yaşandığına dikkat çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Güncel verilere göre 5-21 Haziran arasında Katar’a yaklaşık 32,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Bu normal ihracatımızın yaklaşık 3 katı. Normal aylarda biz Katar’a 13 milyon dolarlık bir ihracat yaparken bugün 32 milyar dolarlık ihraç yapar hale gelmişiz. İhraç kalemleri içerisinde gıda sektörünün payı 12,5 milyon dolardır, diğer kalemlerde 20 milyon dolar tutuyor.”

“Şu anda domateste ihraç problemimiz yok”

Bakan Tüfenkci, “Katar ile olan ihracatın 3 kat artmasından sonra Rusya ile olan domates sıkıntısından dolayı yaşanan açığı Katar ile kapatabiliyor muyuz?” şeklindeki soruya, “Domates tabi sembol oldu. Esasında bizim Rusya’ya yapmış olduğumuz ihracatın içinde çok yüksek veya bizi çok etkileyecek rakamlar değil. Gıda fiyatlarını düzenlerken domatese veya sera ürünlerine zaman zaman teşvikin kaldırılması da ürün arzına bağlı olarak gündeme gelebilir. Şu anda domateste ihraç problemimiz yok. Zaten Irak pazarı var, Bulgar pazarı var, Romanya pazarı var. Yeter ki siz piyasaya uygun üretim yapın. Pazarlayacak çok ülke bulabilirsiniz. Katar’da olabilir, domates Katar’a da gidiyor, sebze, meyve de gidiyor ama spesifik olarak domates özellikle Katar’a gitmiyor. Biz istiyoruz ki hem üretici hem de tüketici kazansın. 12 milyon ton bizim domates üretimimiz var. Bunun 4 milyon tonu sera, bunun sadece 450 bini ihracata gidiyor. Dolayısıyla büyük bir kısmını iç piyasada tüketiyoruz” cevabını verdi.