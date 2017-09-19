Gümüş ve Ihlamur’a büyük ilgi

Doğaya dönüş projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin tanıtım yüzleri Gümüş ve Ihlamur; Antares, FTZ, Ankamall ve Forum AVM’de vatandaşlara dağıttıkları tanıtım broşürleriyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Özellikle çocukların meraklı ve şaşkın bakışlarla inceledikleri Gümüş ve Ihlamur’u görenler fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor. Aynı semtte yaşayan, aynı okula giden, çocukların özgürce koştuğu, doğayla kucaklaştığı mutlu Keçiören’in çocuklarını simgeleyen sevimli maskotlar herkesi, ’Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde Bosna Sebili’nden su içmeye, rengarenk gece ışıklandırmasını görmeye, seyir teraslarında çayını yudumlamaya, doğanın içinde spor ve piknik yapmaya davet etti. Rozet, kalem ve kalem başlığı, postcard ve kitap ayracı gibi promosyonlar dağıtan Gümüş ve Ihlamur, gittikleri her yerde yoğun sevgi gösterisi ile karşılaşıyor.

Ödüllü proje

Çubuk Çayı’nın Kamil Ocak Mahallesi Fruko yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı’nın bitimine kadar olan toplamda 3 bin 100 metrelik alanı kapsayan Proje içerisinde 9 köprü, gezinti yolları, koşu yolu, bisiklet yolu, akülü araç yolu, kaykay parkuru, açık-kapalı-konsol oturma grupları, çocuk oyun alanları, fitness alanları, futbol sahaları, seyir terasları, yeme - içme alanları, nostaljik çay bahçeleri, oturma cepleri, anfi tiyatro yer alıyor. 4 etaptan oluşan ve birçok ödül alan projeyle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bir doğaya dönüşüm projesi olarak tanımladığımız Gümüşdere Ihlamur Vadisi, Keçiören’e değil Ankara’ya ve Türkiye’ye kazandırılmış bir tema vadidir. Eskiden insanların dinlenip, balık tuttuğu, Gençlik Marşı’na ilham olan Gümüşdere’nin yeniden kendi kimliğine kavuşmasıdır. Cumhurbaşkanımızın elinden Kent Ekonomilerine Katkı dalında ödül aldık, bu bizim için ayrı bir gurur. Biz kaybolan derelerin yeniden doğaya ve hayata kazandırılabileceğinin görülmesi açısından bu projenin örnek olmasını arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.