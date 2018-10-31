Gümüşdere ödüle doymuyor

Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında düzenlenen Uluslararası İdealkent Ödülleri'nde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Gümüşdere Ihlamur Vadisi Projesi ile “Çevre Düzenleme Ödülü"ne layık görüldü.

Fransa'nın Strazburg kentinde İdealkent Dergisi tarafından şehircilikte başarılı uygulamaların ödüllendirildiği ödül töreninde kentsel ve mimari dokunun korunmasını, insanı merkeze alan kentsel dönüşüm uygulamalarını, kimlik ve kültür inşa çabalarını, insan ekolojisine yaraşır kentsel ekoloji ve çevre düzenlemelerini, araç merkezli değil yaya merkezli şehircilik uygulamalarını, toplu taşımayı özendiren çalışmalar ödüllendirildi. 130 proje arasından ödüle layık görülen Gümüşdere Ihlamur Vadisi ile ilgili Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'nde bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, sorunlara çözüm üretme, hızlı neticeler alma, projeler üretme, şehirler için vizyon oluşturma noktasında çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Ak, “Keçiören'in tarihi kimliğini muhafaza ederek eskiden sayfiye yerleri ve bağevleri ile bilinen ilçemizin yeşil ve kültürle güçlü bağını koruma düşüncesiyle başlattığımız Gümüşdere Ihlamur Vadisi Projemiz uluslararası alanda da takdir görüyor. Biz sağlıklı, kimlikli ve insan odaklı bir kent ortaya koyarken şehrin zenginliklerini de yeniden değerlendirme noktasında bu projeyi tasarladık. Doğaya dönüş projesi adını verdiğimiz Gümüşdere Ihlamur Vadisi şehrin zenginliğini yeniden şehrin hizmetine sunma projesidir. Atıl durumdaki bir derenin yeniden hayata döndürülmesi turizme, ekonomiye ve sosyal hayata kazandırılmasıdır” ifadesini kullandı.

"Gümüşdere iyi bir model, örnek bir proje"

Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen proje yarışmasında "Kent Ekonomilerine Katkı" kategorisinde ödül aldığını hatırlatan Ak, “O ödülü belediyecilikte çığır açan Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizi ayrıca gururlandırmıştı. Gümüşdere Ihlamur Vadisi projesi turizm- ekonomi- tarih ve doğa eksenli bir model oluşturma noktasında örnek oldu gerçekten. Vadi, turizm destinasyonunda önemli bir durak olurken, ticari canlılık, bölgedeki gayrimenkul değerinin artması, sosyal hareketlilik gibi bir sürü artıyı da beraberinde getirdi. Spor ve fitness alanları, çocuk oyun parkları, mini hayvanat bahçesi, kaykay ve akülü araç parkurları, bisiklet yolu ile projenin sosyal hareketliliğini artırdık. Özel peyzaj ve çevre düzenlemeleri, LED ışıklandırmalar, Mostar, Boğaziçi Köprüleri, Bosna Sebili ile projemizi görsel açıdan daha zenginleştirirken, yeşil alanlar şehre uzak olur algısını da kırdık, şehrin ortasında şehre hareketlilik katan müthiş bir vaha oldu. 24 saat vatandaşlarımız tarafından talep gören vadimizde çeşitli kültürel etkinlikler de düzenliyoruz. Bisiklet turnuvaları, spor aktiviteleri, yaz konserleri, çeşitli gösteriler, farkındalık yürüyüşleri gerçekleştiriyor, canlılığını artırıyoruz” diye konuştu.

Belediye, kişi ve kurumlara 14 dalda 21 ödül verilirken, ödüle layık görülen projeler Avrupa Konseyi binasında bir hafta boyunca sergilenecek.