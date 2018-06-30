Gümüşdere’de pedal yoğunluğu

Bisiklet sürerek sağlıklı yaşamı seçenler ve obeziteye karşı harekete geçenler Gümüşdere’ye akın ederek 09.00-18.30 saatleri arası bisiklet sürebiliyor. Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde 3 bin 200 metrelik bisiklet yolunda günde hafta içi 200, hafta sonu ise 300 kişi pedal çeviriyor. Gençlere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşları ve çocuk esirgeme kurumları ise randevu ile etkinliğe ilgi gösteriyor.

Derneklerin de Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde farklı etkinlikler düzenlediklerine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Gümüşdere Ihlamur Vadisi bisiklet ve doğa ile ilgili faaliyet gösteren derneklerin etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ’Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden’ etkinliğimizle 7’den 70’e herkesi Gümüşdere’de buluşturuyoruz. Çevreci bir belediye olarak herkesi fiziksel aktiviteye, spora teşvik ediyor ve bisiklet yollarımıza bekliyoruz" diye konuştu.