Gümüşhaneliler Yenimahalle’de buluştu

Çok sayıda Gümüşhaneli, Yenimahalle Belediyesi İlkadım ve Yeni Salon’da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Huzur dolu sofralarda orucunu açmak için toplanan hemşehriler ilahi ve Kur’an tilaveti dinleyerek iftar saatini bekledi.

"Ramazanda hoşgörü ve barış egemen olmalıdır"

Ramazan ayında tutulan oruçların sadece aç kalmaktan ibaret olmadığını ifade eden Başkan Yaşar "Ramazan ayında vatandaşlarımız arasında dayanışmanın sağlanması açısından hemşehri dernekleri büyük önem taşımaktadır. Düzenlenen bu iftar yemekleri aracılığıyla hemşehriler arasındaki birlik ve beraberlik bilincinin devamlılığı sağlanmaktadır. Ramazan ayı küskünlüklerin, kin ve nefretin ortadan kaldırıp barış ve huzurun getirilmesi için insanlara sunulmuş bir fırsattır. Arzu edilen bu huzur ortamını kurduğumuz bu sofralarla sağlamak amacıyla ilçemizin her yerinde iftar programları düzenliyoruz. Amacımız, birlik ve beraberliğimizin daim olması ve hoşgörü ve barışın yaşadığımız çevreye egemen olmasını sağlamaktır. Bu sebeple göreve geldiğimiz günden beri eşit yurttaşlık düşüncesi ile hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini sıkıntı yaşamadan mutlu bir şekilde yerine getirmeleri için uğraş veriyoruz. Yenimahalle’de inancı, mezhebi, politik düşüncesi ne olursa olsun tüm ilçe sakinlerine eşit davrandık. Bu hizmet politikasını uygulamaya da devam edeceğiz"dedi.

İftar yemeğinde konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Koç "Ailesi Gümüşhane’den Samsuna giden bir ailenin çocuğu olarak burada sizinle bu güzel iftar programında bulunmaktan gurur duyuyorum. Ramazanı huzur ve mutluluk içinde geçirmenizi, barış sevgi ve hoşgörünün hayatınızdan eksik olmamasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Eski Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungur "Hangi siyasi düşüncede olursa olsun kimseyi ayırt etmeden eşit yurttaş düşüncesiyle yaptığı hizmetlerden dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gümüşhanelilerden Başkan Yaşar’a teşekkür

İftar programının gerçekleştiği iki salonu da tamamıyla dolduran dernek üyeleri iftar yemeğinin sonrasında, yapmış olduğu hizmetler ve Yenimahalle için göstermiş olduğu özverili çalışmalar için Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara, eski Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Koç, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Başar Bal, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, Ankara Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Hamdi Arslan, Gümüşhaneli İşadamları Derneği (GİAD) Erdal Kurt, Gümüşhane ilçe dernekleri yönetici ve üyeleri katıldı.