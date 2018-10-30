Gümüşhaneliler Yenimahalle'de buluştu

Yenimahalle Belediyesi, Gümüşhaneli İşadamları ve Girişimcileri Derneği'nin (GİAD) 10. yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

GİAD 10. yılını Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla kutladı. GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kurt, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a destekleri için teşekkür ederek Gümüşhaneli hemşehrilerine seslendi. Kurt, GİAD'ın Ankara'da 2008 yılında 21 kişilik bir ekiple faaliyetlerine başladığını belirterek, “Bizimkisi bir aşk hikayesi gibi romantik, ilkelerinde gerçekçi, faaliyetlerinde etkili ve arzusu güç birliği olan bir yapıdır” dedi.

Konuşmaların ardından Gümüşhaneli sanatçı Hasan Murat Bayrak birbirinden güzel Karadeniz ezgileriyle konukları coşturdu. Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu'nun horon gösterileri eşliğinde türkülerin söylendiği gecede, Gümüşhaneliler de gece boyunca horon tepti.

Kutlama programına GİAD Başkanı Erdal Kurt'un yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, eski milletvekilleri Temel Yılmaz, Mustafa Canlı, Sami Mallı, Gümüşhane Ticaret Odası Başkanı İsmail Akçay, GÜDEF Başkanı Hamdi Arslan, Esnaf Odası Başkanı Beyler Kara, STK yöneticileri ve Başkentte yaşayan Gümüşhaneliler katıldı.