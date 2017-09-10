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10 Eylül 2017 11:17

Gündelik hayatın savunma sanatı “Basagar”

Mamak Belediyesi “Basagar alplik” savunma sanatı eğitimi vermeye devam ediyor.

Gündelik hayatın savunma sanatı “Basagar”

10 Eylül 2017 11:17


Türkiye’nin en başarılı sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu, savunma sanatının inceliklerini öğretirken bir yanda da gündelik hayatta orta yaş ve üzeri insanların sokakta kendilerine karşı gelebilecek her türlü saldırılara karşı kendilerini savunabilecek basagar alplik eğitimi vermeye devam ediyor. 108 saatlik eğitim sonunda tamamlanan basagar alplik dersleri, özellikle kadınların kapkaç gibi vakalarda kendilerini, karşı tarafa zarar vermeden koruyabilmesini amaçlıyor.


Uzakdoğu sporlarından farklı olarak estetik için değil, insanların kendilerini savunması için geliştirilen sayokan sporuna Mamak’ta her geçen gün ilginin artığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sayokan sporu kendi kültürümüzden çıkmış, kültürümüzün değerleriyle yoğrulmuş bir spor. Biz bu sporla birlikte kendi kültürümüzün değerlerini de genç kuşaklara aktarıyoruz” dedi.




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