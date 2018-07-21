Güneş Arabasının yolu büyükşehirden geçti

İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği Başkanı Serap Çatalpınar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İTÜ’lü öğrencileri ağırlayan Başkan Tuna, Büyükşehir Belediyesi önünde güneş enerjili aracın test sürüşünü de izledi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde (TAI) yaptıkları güneş arabasını 20 kişilik bir ekiple tamamladıklarını belirten Proje Yöneticileri Ömer Nezih Atalay ile Takım Liderleri Mert Mutlu ve Deniz Akgül, “Biz bu aracı Başkent’te TAI’de ürettik. Çok güçlü ve her şeyiyle mükemmel bir araç oldu. O yüzden tam bir Ankaralı diye nitelendiriyoruz” dediler.

Kendisi de İTÜ mezunu olan Başkan Tuna’ya aracın teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi veren İTÜ’lü gençler, aracın diğer güneş enerjili araçlara oranlara daha iyi bir ayrodinamiği ve kompozitinin olduğunu ayrıca yüksek verimli güneş panellerinin bulunduğunu vurguladılar.

Güneş enerjili araçla İstanbul’dan yola çıkıp Çanakkale, Bursa, Eskişehir ve Ankara yolculuğuyla 1750 km yol yapan ekip, 22-30 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika’da düzenlenecek yarışmaya katılarak, Türkiye’yi temsil edecek. İTÜ’lü gençlerin ürettikleri "Güneş Arabası"nı inceleyen Başkan Tuna, başarılarından dolayı genç mucitleri tebrik ederek, başarılar diledi. Uzun bir yolculuktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilk kez gelen İTÜ’lü öğrenciler, Başkan Tuna ile hatıra fotoğrafı da çektirdiler.