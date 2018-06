Güneş enerjili kamera ile ’tarım ve hayvancılık takibi’

Şirket yetkilisi Cemal Özkaracan yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık sektörünün yapısı itibari ile şehirden uzak kırsal yerlerde faaliyet gösterdiğini, ancak elektrik olmayan yerlerde güvenlik ihtiyacının had safhaya çıktığını vurguladı. Zirai alanları her zaman gözlem altında tutmanın imkansız olduğunu belirten Özkaracan, "Tarım arazileri, hayvan çiftlikleri ve arıcılıkla uğraşanların büyük güvenlik zafiyetleri var. Bu yerler merkezden uzak olduğu için yabani hayvan saldırabilir, hırsızlık olabilir ya da art niyetli kişiler çeşitli şekilde zarar verebilirler. Bu tür sahalar 7 gün 24 saat izlenmelidir. Biz, kişilere güneş enerji destekli panel ve GSM hat üzerinden internet bağlantısı ile dünyanın her yerinden cep telefonu veya tabletten arazi ya da hayvanlarını takip etme imkanı sunuyoruz” dedi.

Kameraların harekete duyarlı ve gece görüş özelliği ile HD kalitede görüntü çekebildiğini belirten Cemal Özkaracan, “Tarımsal arazilere kurulan güvenlik kamera sistemleri, görüntü yanında kibrit kutusu büyüklüğünde bilgisayarlar monte edilerek, zirai alanlarda ekstra alarm, sensör ile hem toprakta hem de havadan ısı, nem, güneş ışığı şiddeti, topraktaki mineral bilgileri ölçerek merkezi bilgisayarlara (server) gönderilebilir. Bu bilgiler tarım verimini olumlu şekilde artıracaktır” dedi.

En çok talep arıcılardan

Ürüne en çok talebin arıcılar ile yerleşim merkezine uzak tarla sahiplerinden geldiğini ifade eden Özkaracan, arı kovanı ya da hasada uygun mahsülleri çalınanlar, tarlaları yaban hayvanları tarafından istila edilenlerin kendilerini arayarak sistem kurdurduğunu söyledi. Özkaracan, kamera sistemleri ile hareket duyarlı kayıtların SMS ya da mail ile uyarıldığını ve kayıtların güvenli yerlere aktarıldığını anlattı. Güvenlik kamerası için araziye dikilmiş bir 2-3 metre boyunda kule ya da direğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Özkaracan, iki türlü sistem uyguladıklarını, ekonomik ve standart uygulama ile her bütçeye uygun kurulum yaptıklarını bildirdi. www.solaripkamera.com web adresinden detaylı bilgilere ulaşmak isteyenlerin her türlü sorununa çözüm bulmaya çalıştıklarını ve başarı ile sistemlerini kullanan müşterilerinin memnuniyetlerinin kendilerini motive ettiğini açıklayan Özkaracan, günümüz dünyasında değişen tehditlerden yeni teknoloji kullanımı ile en az zararla çıkılabileceğini sözlerine ekledi.