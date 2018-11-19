Güney Afrika Cumhuriyeti İslam Fıkıh Konseyi'nden Türkiye'ye ziyaret

Güney Afrika Cumhuriyeti İslam Fıkıh Konseyi'nin 8 üyesi Türk İşbirliği ve Koordinasyona Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Konsey üyeleri 5 günlük ziyaret programında Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'na ziyaretlerde bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin çatı İslami kuruluşu olan konsey ülkedeki Müslümanların helal gıda sertifikası da dâhil birçok alandaki düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Millet Camii'ni ziyaret eden heyet, 15 Temmuz gecesi yaşananların unutulmaması için camla koruma altına alınan patlama izlerini gördükten sonra 15 Temmuz'da şehit olanlar için dua okudu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş tarafından heyete, kurum ve faaliyet alanları hakkında bilgi aktarıldı. Türkiye Maarif Vakfı'nda Prof. Dr. Birol Akgün ise Türkiye'nin yakın siyasi tarihine dair bilgiler vererek Maarif Vakfı'nın misyonu anlattı.

Konsey üyeleri İSAM'ı da ziyaret ederek merkezin faaliyetlerine, araştırma ve dokümantasyon çalışmalarına ve 44 ciltlik İslam Ansiklopedisine dair bilgiler aldı. Konsey Başkanı İrfaan Abrahams, Türkiye'nin etkin gücünü, kurumlarının dinamik kapasitesini gözlemlediklerini ve çok memnun kaldıklarını ifade etti.

TİKA davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Güney Afrika Cumhuriyeti İslam Fıkıh Konseyi üyelerinin ziyaretiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'yle işbirliği alanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.