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16 Haziran 2018 12:50

Güney Koreli kafileyi taşıyan otobüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Güney Koreli 18 kişilik kafileyi taşıyan otobüs ile bir traktör Ankara-Konya otoyolunda çarpıştı.

Güney Koreli kafileyi taşıyan otobüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

16 Haziran 2018 12:50

Çarpışmanın etkisiyle traktörde bulunan yaşlı çift ağır yaralanırken, otobüste bulunan Koreli küçük bir çocuk ise hafif yaralandı.


Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi mevkisinde bulunan Konya Yolu’nun 53. kilometresinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 TP 5093 plakalı otobüs, 18 kişilik Güney Koreli kafileyi Ankara’dan Nevşehir’e götürmek için yola çıktı. Otobüs Bezirhane mevkisinde bulunan Konya Yolu’nun 53. kilometresine vardığı esnada, yol üzerinde seyir halinde olan ve bayramlaşmak için köye giden Mehmet Öztürk ve Fatma Öztürk isimli yaşlı çiftin bulunduğu traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörde bulunan yaşlı çift yola savruldu. Öte yandan, Koreli turist kafilesini taşıyan otobüste büyük hasar meydana gelirken, otobüste bulunan bir Koreli çocuk da yaralandı.


Olayı gören vatandaşlar önce yaşlı çiftin yardımına koştu ve daha sonra durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık, jandarma ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yola savrulan çifti olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra Gazi Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de yol üzerinde güvelik önlemleri alarak trafiği belli bir süre tek şeritten verdi. Öte yandan hafif yaralanan ve ismi belirlenemeyen Güney Koreli küçük çocuk da yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Öztürk’ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eşi Fatma Öztürk’ün ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.



“Traktörde bulunan çiftin durumu kötüydü”


Çiftin çocukları ve torunları olay yerine akın etti. Olayı gelen bir telefonla öğrendiğini ve şok yaşadığını belirten Mehmet Öztürk’ün torunu, dedesinin ve nenesinin durumunun nasıl olduğunu bilmediğini söyledi. Öte yandan, olayı gören bir vatandaş ise hemen yardıma koştuğunu belirterek, traktörde bulunan yaşlı çiftin durumunun kötü olduğunu söyledi.



Güney Koreli kafile jandarma araçlarıyla tahliye edildi


Çarpmanın etkisiyle büyük hasarın meydana geldiği otobüste bulunan Güney Koreli kafile korku dolu gözlerle araçtan indi. Yol kenarına alınan kafilenin güvenliği için jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Güney Koreli kafile olay yerine sevk edilen jandarma araçlarıyla olay yerinden götürüldü. Öte yandan, hastaneye kaldırılan Güney Koreli çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kafilenin olay yerinden tahliye edilmesinden sonra polis araçların yol üzerinden kaldırılması için çalışma başlattı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.




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