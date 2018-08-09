Güney Sudanlı öğrenciler yeni okullarına kavuştu

Eğitim altyapısı ve imkanlarının son derece kısıtlı olduğu Güney Sudan’da TİKA, başkent Juba’nın Lokiliri ilçesindeki Ngerjebe İlkokulunun yarım kalan inşaatını tamamladı. İnşaatına başlandıktan sonra bitirilemeyen okul binası TİKA’nın devreye girmesi ile kısa sürede tamamlanarak eğitime hazır hale getirildi. 3 ofis ve 8 sınıf şeklinde eğitim verecek okul 400 öğrenci kapasitesine sahip. Okulun açılış törenine Türkiye’nin Juba Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, Jubek Eyaleti Milli Eğitim Bakanı Wani Sule, TİKA Juba Koordinatörü Yahya Acu, öğretmenler, öğrenciler ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Aşan, Türkiye Cumhuriyeti’nin TİKA eli ile çok anlamlı ve önemli bir projeye imza attığını belirterek, okulun bölgeye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Jubek Eyaleti Milli Eğitim Bakanı Sule de ülkelerinin ihtiyaç duyduğu en büyük şeyin eğitim sahasındaki eksikliklerin giderilmesi olduğunu kaydederek, “TİKA’ya samimi katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İç çatışma sebebiyle yaklaşık 4 milyon insanın yerinden olduğu ve yetişkinlerin dörtte üçünün okuma-yazma bilmediği Güney Sudan’da çocukların dörtte üçü de okula gidemiyor. Uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlara göre, ülke nüfusunun sadece çok az bir bölümü ilkokul eğitimi almış durumda.