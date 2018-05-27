Güneydoğu Asya’dan Keçiören’e konuk oldular

Uluslararası Ramazan Etkinliklerinde Güneydoğu Asya’dan gelen kardeş ülke Endonezya, Keçiörenlilerin büyük beğenisini kazandı.

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen geceden önce Kars- Ardahan -Iğdır Kültür Evi ile Endonezya Kültür Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliğini yaptığı geceye, Endonezya Büyükelçisi Wardana, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Zeynep Yıldız, Ankara MÜSİAD Başkanı İlhan Erdal, Kars - Ardahan -Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, belediye meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“Gönülden gönüle giden bu yolda sınır yoktur”

Geçtiğimiz yıl ilk defa katılan Endonezya’yı bu yıl da misafir ettikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Ak, Endonezya’nın Türkiye’ye en uzak coğrafyada bulunduğuna dikkat çekerek, “Ama gönülden gönüle giden bir yol vardır ve gönülden gönüle giden bu yolda sınır yoktur. Dünyada Müslüman nüfusun en fazla olduğu ülke Endonezya’yı bugün Keçiören’de misafir ediyoruz. Buraya gelen Endonezyalı kardeşlerimize bütün Keçiörenliler adına hoş geldiniz diyorum, rahmet ve bereket ayı ramazanı kardeş ülkeler ve hemşehri derneklerimizle birlik ve beraberlik içinde geçiriyoruz” dedi.

Hemşehri buluşmalarında Kars -Ardahan -Iğdır ile beraber olduklarını kaydeden Başkan Ak, “Bugün aynı zamanda serhat illerimizi misafir ediyoruz, onlarla hem Keçiören hem de Endonezya arasında kardeşlik köprüsü kuruyoruz” diye konuştu.

Büyükelçi Wardana da, Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’ne katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Endonezya ile Türkiye’nin iş birliği her geçen gün daha da güçleniyor. Allah bu ramazan ayını barış ve huzur içinde geçirmemizi nasip etsin” dedi.

Ülkesi ile ilgili tanıtıcı bilgiler veren Büyükelçi, Endonezya’nın 17 binden fazla adadan oluştuğunu söyleyerek, “Endonezya dünyanın Çin, Hindistan ve ABD’den sonra en kalabalık nüfusa sahip olan dördüncü ülkesidir, 260 milyon nüfusumuz var. Nüfusumuzun yüzde 85’i Müslüman’dır. Bunun için dünyanın en büyük Müslüman ülkesiyiz” şeklinde konuştu.

Kars - Ardahan -Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım da “Bizleri ramazanda buluşturan ve dolu dolu bir ramazan yaşatan Başkan Ak’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Endonezyalı sanatçılardan horon

Gecede Endonezya’dan gelen sanatçılar, Keçiörenlilere kendi kültürlerini yansıtan zengin ve renkli bir program sundu. Bambudan yapılmış milli enstrümanları “angklung” ile çaldıkları “Samanyolu” ve “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkıları, Keçiörenlilerden büyük alkış aldı. İzleyiciler, Endonezya’ya özgü maske dansı, Jaipong &Likokpulo, bali dansı gibi çeşitli yöresel halk oyunları gösterilerini de ilgiyle takip etti. Gecenin sürprizi ise Karadeniz horon dansı oldu. Hediyeleşme merasimi ve toplu aile fotoğrafının çekimiyle sona eren gecede Başkan Ak’a ayrıca Osmanlı ve Endonezya ilişkilerinin belgeleriyle anlatıldığı bir kitap da hediye edildi.