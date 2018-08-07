Gürcistan uyruklu hırsızlar yakayı ele verdi

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 ve 2018 yılları içerisinde Çankaya ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili kapsamlı çalışma yürütüldü. Güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alan polis, Gürcistan uyruklu şüphelilerden G.K ve L.B.’nin ismine ulaştı. Olay yerine yaya olarak gelen şahısların binalara girerek daire kapı kilitlerini kilit açmakta kullanılan özel aparatlarla zarar vermeden açıp içeriye girdikleri tespit edildi. Bu yöntemle evlere giren hırsızlar, televizyon, laptop ve çeşitli elektronik eşya ile para, ziynet eşyası ve ayakkabı çaldı.

Başkent polisinin 2 Ağustos’ta düzenlediği operasyonda şüpheliler G.K, L.B. ve şahıslarla bağlantısı olduğu belirlenen V.T. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte hırsızlık olaylarında kullanılan özel aparatlar ve mağazalardan ürün alarmlarını etkisiz hale getirmek için içi alüminyum kaplı özel çanta, cep telefonları ve ayakkabılar ele geçirildi.

4 Ağustos’ta Ankara Adliyesine sevk edilen şüphelilerden G.K, L.B. ve M.B. tutuklanırken, V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.