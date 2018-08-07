Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 13:31

Gürcistan uyruklu hırsızlar yakayı ele verdi

Ankara’daki evlere dadanan ve çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Gürcistan uyruklu 4 kişi, Ankara polisinin çalışmalarıyla yakalandı.

Gürcistan uyruklu hırsızlar yakayı ele verdi

07 Ağustos 2018 13:31

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 ve 2018 yılları içerisinde Çankaya ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili kapsamlı çalışma yürütüldü. Güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alan polis, Gürcistan uyruklu şüphelilerden G.K ve L.B.’nin ismine ulaştı. Olay yerine yaya olarak gelen şahısların binalara girerek daire kapı kilitlerini kilit açmakta kullanılan özel aparatlarla zarar vermeden açıp içeriye girdikleri tespit edildi. Bu yöntemle evlere giren hırsızlar, televizyon, laptop ve çeşitli elektronik eşya ile para, ziynet eşyası ve ayakkabı çaldı.


Başkent polisinin 2 Ağustos’ta düzenlediği operasyonda şüpheliler G.K, L.B. ve şahıslarla bağlantısı olduğu belirlenen V.T. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte hırsızlık olaylarında kullanılan özel aparatlar ve mağazalardan ürün alarmlarını etkisiz hale getirmek için içi alüminyum kaplı özel çanta, cep telefonları ve ayakkabılar ele geçirildi.


4 Ağustos’ta Ankara Adliyesine sevk edilen şüphelilerden G.K, L.B. ve M.B. tutuklanırken, V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç