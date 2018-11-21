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Gürcistan ve İspanya Büyükelçilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan ve İspanya büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan ve İspanya büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'de Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı, saat 11.45'te ise İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Gürcistan Büyükelçisi Janjgava ve İspanya Büyükelçisi Barba Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Güven mektubunun sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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