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25 Temmuz 2018 10:40

Güreş müsabakalarında ASKİ farkı

ASKİ Spor Kulübü Güreşçileri, bu yıl 36’ncısı düzenlenen "Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası"nda elde ettikleri başarılarla bir kez daha ülkenin gururu oldu.

Güreş müsabakalarında ASKİ farkı

25 Temmuz 2018 10:40


Ev sahipliğini Türkiye’nin yaptığı turnuvaya 16 ülkeden toplamda 150 sporcu katılarak ter döktü. İstanbul Bağcılar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen "Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası"nda Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp 130 kiloda Belaruslu rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



Turnuvanın şampiyonu Türkiye


Şampiyonada güreşen bir diğer ASKİ Sporlu 67 kilodaki Murat Fırat’da altın madalya kazanırken, 63 kiloda Rahman Bilici, 72 kiloda Murat Dağ, 82 kiloda Emrah Kuş gümüş, 97 kiloda da Süleyman Demirci bronz madalya aldı. Türkiye’nin takım olarak, 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ve 191 puan ile şampiyon olduğu turnuvada, ASKİ Sporlu güreşçiler, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile şampiyonaya damga vurdu.



Rıza Kayaalp madalyaya doymuyor


Turnuvada 130 kilo final müsabakasında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Belaruslu rakibi Kiryl Hryshchanka’yı, Fatih Cengiz 77 kilogramda Belaruslu Kazbek Kilou’yu, 67 kilogramda güreşen Murat Fırat rakibi Ensar Karabacak’ı ve 55 kiloda Ekrem Öztürk Japon rakibi Tanokura Shota’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye’nin şampiyonluğu göğüslediği turnuvada 121 puan toplayan 2 ülkeden biri olan Belarus ikinci olurken, Azerbaycan üçüncü ve 104 puan ile Japonya dördüncü sırada yer aldı.




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