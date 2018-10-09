Gürsel Baran'dan Enflasyonla Mücadele Programına ilişkin açıklama

Enflasyonla Mücadele Programına ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankaralı tüm tüccarlarımız da enflasyonla mücadele için aynı safta yer almaktadır" dedi. Baran, 18 Eylül'de başlattıkları KOBİ Destek Kredisi için yaklaşık 4 bin üyenin odaya gelerek belge aldığını söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Baran açıklamasında enflasyonun kısa dönemde kaynak ve gelir dağılımını bozduğunu, uzun dönemde de büyümeyi engellediğini belirterek, "Enflasyonla mücadele sadece bugünü değil çocuklarımızın geleceğini etkileyeceği için çok önemli. Bu nedenle biz de Ankara Ticaret Odası olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Baran, enflasyonla mücadele için yüzde 10 indirim kampanyası uygulamasının tüketimin devamı açısından önemli olduğunu kaydederek, 50 üründe yüzde 10'luk indirimin yapılmasının, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 21 olan gıdada enflasyonun düşmesine yol açacağını söyledi. Baran, gıda ürünlerindeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için uzun dönemli sonuçlar doğuracak gözetim mekanizması ile Hal Yasası'nın çıkartılmasının da enflasyonla mücadele açısından önemli olduğunu kaydetti.

"Ankaralı tüm tüccarlarımız da enflasyonla mücadele için aynı safta yer almaktadır"

Elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak olmasının genel olarak fiyatlar üzerinde etkisinin çok büyük olduğunu vurgulayan Baran, "Reel sektörün KDV iadelerinin de yılbaşından itibaren ödenecek olması üyelerimiz tarafından çok olumlu karşılandı. Ülke olarak geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçte, geleceğimizi etkileyecek enflasyonla mücadelede tüm kesimlerin ortak kararlılık sergilemesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ankara Ticaret Odası olarak, bu süreçte elimizi taşın altına koyacağımızı bundan yaklaşık bir ay önce ifade ettik. Fiyatların yükselmesi ve likidite sıkıntısı karşısında üyelerimize destek olmak adına girişimlerimizi yaptık. Tüm hazırlık çalışmalarını bitirdiğimiz odamızın hizmet binası projesinin yapımını erteledik ve bu kaynağı üyelerimiz için düşük maliyetli finansman oluşturmak üzere bankalara aktardık. Bunu yaparken de ‘şimdi değilse ne zaman' dedik. Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çektik. Bu sürecin atlatılacağından hiç şüphemiz yok. Ülke olarak geçmişte enflasyon yüzünden ağır bedeller ödedik. Düşük enflasyonun refaha nasıl yansıdığını son 15 yılda gördük. Dolayısıyla toplumun tüm kesimlerinin el ele vererek enflasyonla topyekün mücadelesi aydınlık yarınlarımız için çok önemli ve bu mücadelede başarılı olacağız. Ankaralı tüm tüccarlarımız da enflasyonla mücadele için aynı safta yer almaktadır" değerlendirmelerinde bulundu.

"18 Eylül'de başlattığımız KOBİ Destek Kredisi için yaklaşık 4 bin üyemiz odamıza gelerek belge aldı"

Baran, 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bankaların yüksek faizle kullanılan kredilerde faiz oranında yüzde 10 indirim yapacak olmalarının da, şirketlerin finansmanı açısından rahatlık sağlayacağını belirterek teşekkür etti. Piyasaların işleyişini sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için bankalara çok büyük görev düştüğünü de belirten Baran'ın açıklamasında, "18 Eylül'de başlattığımız KOBİ Destek Kredisi için yaklaşık 4 bin üyemiz odamıza gelerek belge aldı. Bu üyelerimizden sadece bin 61'ine kredi verildiğini üzülerek öğrendik. Kredi Garanti Fonu'nun desteği de tüccarımızın arkasındayken yani riski üstlenen varken bankalarımızın çekingen davranmasını anlamak mümkün değil. Bu konuyla ilgili üyelerimize de çağrı yapıyorum. Sıkıntısı olan üyemiz ATO'nun 444 0 286 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi verebilir" ifadeleri yer aldı.

Baran, enflasyonla mücadelede tüketicilere de büyük rol düştüğünü belirterek, bu süreçte tüketicinin ve dürüst tüccarın birbirine sahip çıkması gerektiğinin de altını çizdi.