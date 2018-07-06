Gürsel Baran’dan VİP taşımacılığı yapan firmalara çözüm

Baran, ’’Bu hizmeti veren firmalarımızın hepsi kayıtlı, yasal firmalar" dedi.

Baran sorunun çözümü için ATO 52. Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı ve Filo Kiralama Hizmetleri Meslek Komitesi, 57. Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi, 58. Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi ve 59. Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte Ankara Valisi Ercan Topaca’yı ziyaret etti. Baran hava yoluyla Ankara’ya gelen yerli ve yabancı turist, iş adamı ve yatırımcılarla resmi heyetlere VİP transfer hizmeti veren araçların korsan taşımacılık yaptıkları gerekçesiyle havaalanı çıkışında durdurularak ceza kesildiğini söyleyerek, ’’Ankara’ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin havaalanından alınıp konaklama yerlerine, toplantı ve kongre merkezi gibi yerlere ulaştırılması gerekiyor. Misafirlerimize VIP hizmet sunan bu araçlar hava alanı çıkışında durduruluyor, ceza yazılıyor. Misafirlerimiz de zor durumda kalıyor. Bu hizmeti veren firmalarımızın hepsi kayıtlı, yasal firmalar’’ ifadelerini kullandı.

Meslek komiteleri üyeleri de seyahat acenteleri, araç-filo kiralama firmaları bu özel ulaşım hizmetinin korsan taksicilik kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Komite üyeleri, VİP yolcu taşımacılığı yapan araçların havaalanı çıkışında durdurulduğunu, ilgili belediyeden izin ve ruhsat almadan belediye sınırları dahilinde ticari amaçla yolcu taşıdığı gerekçesiyle 3 bin TL ceza kesilerek parka çekildiğini, yolcuların da araçtan indirilerek taksi ve toplu taşıma araçlarına yönlendirildiğini belirttiler. Araçtan indirilen yolcuların mağdur edildiğini kaydeden komite üyeleri, ceza uygulamasının sonlandırılmasını ve gerekli izin belgelerinin verilmesini istedi.

Topaca ve Baran komite üyelerini tek tek dinleyerek başka illerdeki uygulamalar hakkında bilgi istedi. ATO Meslek Komitelerinin talebini inceledikten sonra VİP yolcu transferi ile ilgili acentelerin sorununu çözmek için çalışacağını söyledi.

Baran’a valiliği ziyareti sırasında Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz, Temel Aktay ile Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Nihat Uysallı ve Nuh Acar da eşlik etti.