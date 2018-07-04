Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 11:42

Gürültüye dayanamadı komşularını ve babasını bıçakladı

Ankara’da bir şahıs, fazla gürültü yaptığını iddia ettiği kapı komşusu olan baba ve oğlunu bıçakladı.

Gürültüye dayanamadı komşularını ve babasını bıçakladı

04 Temmuz 2018 11:42

Hızını alamayan şahıs evden kaçarken de kendi babasını yaralayarak babasına ait arabayla kaçtı.


Olay, geçtiğimiz gün Demetevler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 372 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde ikamet eden Anıl K., kapı komşusunun çok gürültü yaptığını iddia ederek eline aldığı bıçakla komşusunun kapısına dayandı. Kapıyı açan baba Erdoğan Ç., bir anda Anıl K.’nın saldırısına uğradı. Anıl K. elindeki bıçakla Erdoğan Ç.’yi bıçakladı. Babasının sesine koşan oğul Hakan Ç.’de Anıl K.’nın saldırısına uğradı. Baba ile oğlunu çeşitli yerlerinden yaralayan şahıs bir anda panik yaparak binadan kaçmaya çalıştı. Anıl K.’nın babası İzzettin K. oğlunu tutmaya çalışırken o da oğlu tarafından bıçakla yaralandı.



Babasını yaraladı sonra babasının arabasıyla kaçtı


Baba İzzettin K. elinden yaralanırken, şahıs babasının arabasını alarak olay yerinden kaçtı. Mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kaçan A.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Bahçelievler’de saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Anıl K. emniyette yapılan sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyedeki işlemleri devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç