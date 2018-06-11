Güven Timleri Ankara sokaklarında suç makinelerine göz açtırmıyor

Yıkık bir evde uyuşturucu yetiştiren bir şahıs ise suçüstü yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği için özellikle Kızılay Ve Ulus bölgelerinde uygulamalarını sürdüren Güven Timleri ekipleri, son 1 haftada toplam 14 değişik suçtan aranan şahsı yakalayarak gerekli işlemleri yapılması üzere infaz birimlerine teslim etti. Ayrıca ekipler toplamda 19 yoklama kaçağını belirlemiş, kendilerine gerekli tebligatı yaptığı bildirildi. Etrafındaki insanlara gürültü gibi rahatsızlık veren 15 şahsa da 5326 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Meydanlarda ‘bul karoyu al parayı’ oynatanlar yakalandı

Güven Timleri ekiplerince Ulus’ta cadde kenarlarında halkında dikkatini çekecek şekilde “Karo bulmak suretiyle kumar oynatan - oynayan” toplam 10 şahıs belirledi. Ekipler takibe aldıkları bu 10 kişiyi yakalayarak “Kumar oynatmak için yer ve imkan temin etmek” suçu ile ilgili polis merkezine teslimlerini yaptı.

Hint keneviri yetiştiren şahıs kıskıvrak yakalandı

Ayrıca Güven Timleri bölgelerinde gelen ihbarları da değerlendirerek, Atıfbey Mahallesi’nde bulunan bir adres tespiti yaptı. Ekipler burada değişik suçlardan aranan Demirhan İ. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın kullanılmayan yıkık binalar arasında hint keneviri yetiştirdiği ekipler tarafından tespit edildi. Narkotik ekipleri ve köpekleriyle bu alanlarda yapılan aramalarda, 11 kök, 394 gram hint keneviri, 27,44 gram esrar ve 99 extasy tabir edilen hap ele geçirildi.