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Güvenli internet tırı Sincan'da

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun güvenli internet tırının bu seferki adresi Sincan Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulu oldu.

Öğrencileri internet kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla yola çıkan tırda öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da öğrencilerin heyecanına ortak oldu.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ait güvenli internet tırı bu kez Sincanlı öğrencilerle buluştu. Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulunun bahçesine park eden tır ile öğrenciler teknoloji dünyasının kapısını araladı. Güvenlik tırında bulunan eğitmenler, çağımızın olmazsa olmazı teknolojiler ve onların verimli kullanımı noktasında öğrencilere bilgi verdi. Yarışmalar ve oyunlarla teknoloji konusunda öğrenciler bilinçlendirildi. Sanal gerçeklik standındaki oyunlara yoğun ilgi gösteren çocuklar, robotik teknolojilerin programlanması ve yönetilmesi konusunda da eğitmenlerin verdiği bilgileri büyük ilgiyle dinledi.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da güvenli internet tırını ziyaret etti. Öğrencilerle buluşarak heyecanlarına ortak olan Başkan Ercan, “Teknoloji kullanımının kısıtlanması yerine faydalı kullanımının öğretilmesi gerekiyor. Bu bağlamda bizlere de büyük sorumluluklar düşüyor” diye konuştu.


Türkiye'yi dolaşan tır Sincan'da okul ziyaretlerine devam edecek.

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