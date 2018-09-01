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01 Eylül 2018 09:41

Güvenli Keçiören için asfalt serimi tam gaz

Sokak sokak, mahalle mahalle gezerek muhtarlar ve vatandaşların da talepleri doğrultusunda yeni yol yapım ve açım çalışmalarını hızla sürdüren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, yolların daha sağlıklı ve güvenli hale gelmesi için de asfalt seferberliğine devam ettiklerini vurguladı.

Güvenli Keçiören için asfalt serimi tam gaz

01 Eylül 2018 09:41


Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak sokak tarama yaparak İncirli, Atapark, 23 Nisan, Adnan Menderes, Bağlarbaşı, Ufuktepe Mahallelerinde asfalt serim çalışmasını tamamladı. Uyanış 1117., 1118. Sokak, Osmangazi Mahallesi İbrikçiler Sokak, Kuşcağız Mahallesi’nde tretuvar yapım çalışmaları; Karakaya Mahallesi Sahil ve Tuğba Sokaklar, Bademlik Mahallesi Baruthane ve 1179. Sokaklar, Osmangazi Mahallesi Fesleğen Sokak, Yükseltepe Mahallesi 1957 Sokak, Etlik Mahallesi Meltem Sokak ve Bağlarbaşı Mahallesi Binkoz Sokak’ta da trimerli kazı ve asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Gece gündüz demeden altyapı çalışması yapan ekipler, 64 bin 439 ton asfalt serimi yaparken, 57 bin metrekare de tretuvar döşedi.


Vatandaş memnuniyeti odaklı hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak çalışmalarla ilgili, "Keçiören’in genelinde bozuk, kötü, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmama gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için her şeyin önünde gelirken, Keçiören’i altyapı standartları yüksek bir şehir yapmaya da devam ediyoruz" dedi.




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