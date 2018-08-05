Güvenlik güçleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Bu sene düzenlenen operasyonların geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 32, ele geçirilen eroin miktarının da yüzde 38 arttığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotimleri, uyuşturucu operasyonlarıyla satıcılara göz açtırmıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ilk 7 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik 83 bin 160 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 117 bin 267 şüpheliden 13 bin 773’ü tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yaklaşık yüzde 32, gözaltı sayısında yüzde 30, tutuklu sayısında ise yüzde 12’lik artış yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 63 bin 205 operasyonda 90 bin 243 kişi gözaltına alınmış, bunların 12 bin 288’i tutuklanmıştı.

44.5 ton esrar ele geçirildi

Bu yıl düzenlenen operasyonlarda 44 ton 585 kilogram esrar, 9 ton 884 kilogram eroin, 251 kilogram kokain, 148 kilogram afyon, 521 kilogram bonzai, 289 kilogram metamfetamin, 4 milyon 417 bin 129 adet ectasy, 8 milyon 584 bin 245 adet captagon, 388 bin 12 adet sentetik ecza ve 5 milyon 673 bin 841 adet kök kenevir ele geçirildi.

Ele geçirilen madde miktarında bu yılın ilk 7 ayı ile 2017’nin ilk 7 ayı kıyaslandığında geçen yıl 7 ton 158 kilogram eroin ele geçirilirken, bu yıl 9 ton 884 kilogram eroin ele geçirildi. Böylece eroin ele geçirmede yüzde 38, metamfetamin yüzde 2.5, ectasy yüzde 243 artarken, esrar yüzde 63, kokain yüzde 63, afyon yüzde 31, bonzai yüzde 9, ve captogon yüzde 49 azaldı. Ayrıca bu yıl Haziran-Temmuz aylarında ele geçirilen maddelere bakıldığında ise esrarda yüzde 29, bonzaide yüzde 191, kök kenevirde yüzde 442 artış yaşandı.