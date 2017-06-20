Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ’Türk Özel Kuvvetleri’ni anlattı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Özel Kuvvetleri’nin dünya çapındaki başarılarını anlattı. Gece ormana yapılacak tam teçhizat serbest muharebe atlayışını kabul eden 2 ülkeden birinin Türk Özel Kuvvetleri olduğunu kaydeden Ağar, son olarak gerçekleştirilen uluslararası tatbikatta Özel Kuvvetleri şöyle anlattı:

“Biz Türk Özel Kuvvetleri’ni, Güneydoğunun ve sınır ötesinin dağlarında, meskun mahal çatışmalarında, Suriye’nin ve Irak’ın çöllerinde savaşırken görmeye alışmıştık. Ancak onların bir de temsil ve eğitim görevleri var. Onlar Türk milletinin ve devletinin temsil edildiği uluslararası platformlarda ve tatbikatlarda da ülkemizin yüzünü ağartmaya devam ediyorlar. Onları, kimi Batının en elit güçleriyle yarışırken görüyoruz, kimi dost ve kardeş ülkelerle bilgi ve tecrübelerini paylaşırken. En son yapılan uluslararası bir tatbikatında, gece ormana yapılacak serbest paraşüt atlayışlarına iki ülke hariç hiç kimse katılmak istemedi. Alabildiğine riskliydi. Yere sağlam inilse bile, aynı noktaya ya da birbirine yakın noktalara inmek mümkün değil gibiydi. Gerçek silah, teçhizat, mühimmat ortalama 30’ar kilogram. Bir de gece, bir de orman ve birbirine en yakın noktaya inmeli ki anlamlı olsun. Zamanla yarış, toparlanma ve zaten asıl görev bundan sonra başlıyor. Gecenin karanlığında ormanın üzerine serbest atlayış yapan Türk Özel Kuvvet timi büyük bir maharetle atlayışını tamamladı. Sonra, hızla toparlanarak hedef bölgeye sızmaya geçti ve planlanandan çok daha kısa bir süre sonra hedef bölgedeki görevlerini tamamladılar. Onlar ‘Görev tamam raporunu’ verdiklerinde, atlamayı kabul eden diğer ülkenin özel kuvvetleri ise atlayış sonrası toparlanmasını henüz tamamlamıştı. Hedef bölgeye yapılacak sızmaya bile, daha yeni başlıyorlardı. Onların hızına ve kabiliyetine yetişemeyen diğer ülkenin elit güçleri görev sonrası sordu: ‘Siz bu seviyeye ne zaman ulaştınız?’ Bilmiyorlardı, ama onlar dünyanın en elit Özel Kuvvetlerinin bile yılda 8-10 kez yaptıkları gece atlayışlarını en az otuzar kez yapan Türk Özel Kuvvetleri’ydi.”

“Özel Kuvvet unsurlarımızı en son, Kafkas Kartalı tatbikatında Gürcistan’da gördük” diyerek sözlerini sürdüren Ağar, “Azerbaycan ve Gürcistan Özel Kuvvetleriyle birlikte yaptıkları ortak tatbikatta bilgi ve tecrübelerini, sadece taktik operasyon seviyesinde paylaşmadılar. Irak, Suriye çöllerinde ve terörle mücadele alanlarında 4. nesil savaşlara (Non Linear War-Asimetrik Savaş) ve hibrit teröre dair ürettikleri bilgi, tecrübe ve pratiği, dost ve kardeş ülke ülkelerin elit güçleriyle paylaştılar. Paylaşmaya da devam ediyorlar. Onlar dosta güven, düşmana korku veriyorlar. Hem de en zor mücadele ve temsil alanlarında. Tatbikat medyaya kapalı olsa bile” ifadelerini kullandı.