Güvenpark patlamasında hayatını kaybeden gencin adı parka verildi

Çankaya Belediyesi, ilçede yaptığı yeni parka, 2013 yılındaki Güvenpark patlamasında hayatını kaybeden Ozancan Akkuş'un ismini verdi.

Çankaya Belediyesi, yeni yaptığı parklara terör mağdurlarının ve şehitlerin ismini vermeye devam ediyor. Son olarak ilçenin Çiğdem Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve açılışını bugün gerçekleştirdikleri parka, 13 Mart 2016 yılında Güvenpark'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Ozancan Akkuş'un ismini verdi. Açılışa Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, patlamada hayatını kaybeden Ozancan'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Parkın açılışından önce bir konuşma gerçekleştiren Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, “Belediyecilik, tesisler kazandırmak, parklar, kültür merkezleri ve halkın kullanacağı alanlar kazandırmaktır. Aynı zamanda insana dokunmaktır. İşte bugün unutmayacağımız ve unutturmayacağımız bir parkın açılışı için bir aradayız. Terörün adı ne olursa olsun lanetliyorum. Masum insanlara, yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun insanlara kıyanlara lanet olsun. Onlar insan öldürdükçe bizlerde o kaybettiğimiz insanları yaşatmak zorundayız” dedi

“Burada yetişen çiçeklerde ve ağaçlarda Ozancan'ı göreceğiz”

Terör saldırılarını unutturmamak zorunda olduklarını vurgulayan Taşdelen, “Çankaya Belediyesi olarak terör saldırısında ölenlerin, şehitlerimizin isimlerini parklarımıza verdik. Ozancan Akkuş'ta hiçbir zaman unutmayacağımız bir kardeşimiz. Hayatının baharında bir çocuğa ders vermek için yola çıkmıştı ve o dersi vermişti. Dersten dönerken Güvenpark'ta terör saldırısında hayatını kaybetti. Bu parkımız küçük bir park ama anlamı çok büyük olan parkımız. Burada yetişen çiçeklerde ve ağaçlarda Ozancan'ı göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılışta siyah kurdele kestiler

Öte yandan patlamada hayatını kaybeden Ozancan'ın Akkuş'un babası Mehmet Nuri Akkuş, açılışta yaptığı konuşmada, parkın açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra Başkan Taşdelen, Akkuş'un ailesi ve açılışa katılan protokol üyeleri parkın açılışını, “Siyah kurdele” keserek gerçekleştirdi.