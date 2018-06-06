Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda imzalanan protokol kapsamında, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, haber kameramanlığının ulusal mesleki standardını ve ulusal yeterliliğini hazırlamaya yetkili kuruluş sayıldı. Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, haber kameramanlarını "Kamuoyunu aydınlatmada ilk gören göz, ilk duyan kulak" şeklinde niteleyerek bir mesleki standarda sahip olmalarının önemine işaret etti. Akarca, “Kameraman olabilmek için gereken şeyin iri bir cüsse olduğunu düşünürdük. Artık bilimsel, çağdaş standartlara ve belli bir platforma kavuşmuş oluyor” dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ise haber kameramanlığının daha çok usta çırak ilişkisiyle gelişip olgunlaştığını, artık yazılı kuralları olan bir meslek standardına kavuşacağını söyledi.

İmza töreninin sonunda katılımcılar ve haber kameramanları hatıra fotoğrafı çektirdi.