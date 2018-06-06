Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 14:42

Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği arasında ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama iş birliği protokolü imzalandı.

Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor

06 Haziran 2018 14:42


Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda imzalanan protokol kapsamında, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, haber kameramanlığının ulusal mesleki standardını ve ulusal yeterliliğini hazırlamaya yetkili kuruluş sayıldı. Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, haber kameramanlarını "Kamuoyunu aydınlatmada ilk gören göz, ilk duyan kulak" şeklinde niteleyerek bir mesleki standarda sahip olmalarının önemine işaret etti. Akarca, “Kameraman olabilmek için gereken şeyin iri bir cüsse olduğunu düşünürdük. Artık bilimsel, çağdaş standartlara ve belli bir platforma kavuşmuş oluyor” dedi.


Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ise haber kameramanlığının daha çok usta çırak ilişkisiyle gelişip olgunlaştığını, artık yazılı kuralları olan bir meslek standardına kavuşacağını söyledi.


İmza töreninin sonunda katılımcılar ve haber kameramanları hatıra fotoğrafı çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç