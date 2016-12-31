Haberal’ın aracının önüne ağaç devrildi

Eski CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal’in aracının önüne yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç devrildi.

Eski Başkent Üniversitesi Rektörü ve Eski CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Haberal, sahibi bulunduğu Kızılcahamam Patalya Otele aracı ile giderken Soğuksu Milli Parkı içerisinden geçtiği sırada yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç devrildi. Ağaç aracın önüne devrilirken araçta bulunanlar olayı yara almadan atlattı. Haberal araçtan inerek yolu kaplayan dev çam ağacını aracında bulunan balta ile keserek yolu trafiğe açtı.