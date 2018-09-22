Hacı Aysu, "12 Eylül'ün Haymana ve Sakarya Meydan Muhaberesi Zaferinin önüne geçmesi Haymanalıları üzüyor"

Haymana eski Belediye Başkanı Hacı Aysu,"12 Eylül 1980 darbesinin, Türkiye'nin Kurtuluşu olan Haymana ve Sakarya Meydan Muhaberesi Zaferinin önüne geçmesi Haymanalıları üzüyor" dedi.

Türkiye tarihin kara lekesi olan 12 Eylül 1980 darbesi ile Kurtuluş Savaşında düşman kuvvetlerinin Ankara'yı ele geçirmek için geldiği son kale olan Haymana Sakarya Meydan Muhaberesi Zaferinin kazanıldığı tarih ile aynı olmasından dolayı Haymana'da vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Haymana eski Belediye Başkanı Hacı Aysu'da konu ile ilgili yaptığı açıklama da şunları söyledi: "Bu ülke ne çektiyse darbelerden çekti. Darbeler ülkemizin tarihine de büyük bir kara leke olarak geçmiştir. Millet darbecileri asla affetmemiştir ve 15 Temmuz'da da FETÖ'cu alçakların darbe girişiminde gereken cevabı vermiş ve 15 Temmuz Zaferini gerçekleştirmiştir. Bana göre 12 Eylül 1980 yılında gerçekleştirilen darbeden Haymana'da büyük bir zarar görmüş ve görmeye de devam etmektedir. 23 Ağustos - 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan ve Türk milleti için bir ölüm kalım savaşı olan son kalesi Haymana olan Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı içinde kader tayin edici olmuştur. Bu savaştan önce Yunanlıların başlıca hedefi Ankara yönünde ilerleyerek, Türk Ordusunu yok etmek ve Kurtuluş Savaşı'nın sembolü ve direniş merkezi haline gelen Ankara'yı ele geçirmekti. 12 Eylül 1921'de Haymana'ya kadar gelen düşman kuvvetleri Haymana'yı geçememiş ve geri püskürtülerek. Savaş Türk ordusunun üstün zaferiyle sonuçlanmıştır. 12 Eylül 1980 darbesi ile 12 Eylül 1921 tarihleri aynı olması şanlı zaferin önüne geçmektedir. Bu da Haymanalı hemşehrilerimizi derinden üzmektedir. Unutmayalım 12 Eylül kara bir lekeden önce, destansı bir zaferin tarihidir."