Hacı Bayram Camii'nde İsrail protestosu

İsrail'in, Filistin'e uyguladığı ambargoyu protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde bir araya geldi.

Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazının çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde toplanan yüzlerce kişi İsrail'in, Filistin'e uyguladığı ambargoyu protesto etti. Dev Filistin bayrağı açan grup, basın açıklamasında şunlara yer verildi:

"2 milyon nüfusu ile yüz ölçümüne göre dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olan Gazze, yıllardır ambargo ve abluka altında nefes alamaya ve yaşamaya çalışıyor. Mısır ve işgalci İsrail rejimin sınır kapıları kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmeleri, Gazze'de hayatı durdurma noktasına getirdi. Abluka, 2006'dan bu yana arkasında 4 bin 631'den fazla şehit 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal palanları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77'sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü.

Şehirde temiz içme suyu problemi büyük boyuta ulaşmış durumda. Gazze'de su kirliliği yüzde 95 seviyelerine ulaşmıştır. Çocukların yüzde 40'ı yetersiz beslenmeyi bağlı sağlık sorunları yaşamaktadır. Abluka nedeniyle düzenli yardım alamayan yardıma muhtaç durumdaki 17 bin yetim çocuk büyük mağduriyetler yaşamaktadır.

Abluka altında zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlar, dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç duyuyor. İlaç, tıbbi malzeme, içme suyu ve mazot gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için dışarıdan yapılacak nakdi yardımlar çok önem arz ediyor. Gazze'de sağlık alanında yaşanan sorunlar da Gazze'yi yaşaması zor bir yer haline getiriyor. Şuanda Gazze'de ilaç açığı yüzde 45, tek kullanımlık tıbbi malzeme açığı yüzde 26, bozuk cihaz sayısı ise 350'dir. Kanser hasta sayısı 17 bin 530 olurken yeterli ilaç bulamadığından birçoğuna müdahale edilememektedir. Birçok tıbbi malzeme ulaşılamadığı için 4 bin civarında ameliyat ileriki tarihlere ertelenmiş ama ne zaman yapılacağına dair bilgi yoktur.

İslam ülkeleri Gazze'yi gündemlerine almalı ve bölgeye ablukanın kalkması ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir. Ülkemiz bu konuda öncülük etmelidir. Necip milletimiz, yıllardır olduğu gibi Gazellilere olan desteği her anlamda sürdürmeli ve yardımlar artırılmalıdır."