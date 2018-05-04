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04 Mayıs 2018 10:22

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Ankara’da anıldı

3.

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Ankara’da anıldı

04 Mayıs 2018 10:22

Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü, 3 Mayıs tarihinde Ankara’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.


Program, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara Kalkınma Ajansı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ve Kalem Vakfı’nın organizasyonu ile gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sempozyum, Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatını anlatan belgesel gösterimiyle devam etti. Sempozyumda Anadolu’nun ve Ankara’nın sembol ismi ve manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatı, yaşadığı dönemin koşulları, tasavvufi görüşleri, dil ve edebiyatı ile dönemindeki Ahiler ve diğer tarikat temsilcileriyle olan ilişkileri 5 farklı oturumda ele alındı.


Törenin açılış konuşmaları Kalem Vakfı Başkanı Musa Şahin, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından yapıldı. Açılışa, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan ve Osmaniye Milletvekili Suat Önal ile yerli ve yabancı davetliler katıldı.




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