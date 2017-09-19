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19 Eylül 2017 19:16

Hainlerin inlerine girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt/Eruh/Akmeşe kırsalında icra edilen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Hainlerin inlerine girildi

19 Eylül 2017 19:16


TSK’dan yapılan açıklamada, 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından Siirt/Eruh/Akmeşe kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında, 18 Eylül 2017 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilenler ise şöyle açıklandı:


"3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Biksi makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet tabanca, 35 adet el bombası, 7 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 25 adet uçaksavar fişeği, 6 adet telsiz, 2 adet gece görüş dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet termal kamera, 1 adet güneş paneli, 1 adet mesafe ölçer, 3 adet muhtelif kamera, 100 m kablo, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ve örgütsel doküman." (BC –DK-Y)




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