HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Ankara’da bir otelde düzenlenen programa Arslan’ın yanı sıra sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Davetlilere seslenen Arslan 1 Mayıs’ın Adana’da 50 bine yakın işçiyle kutladığını belirterek, “Sorunların yüksek sesle duyurduk çalışma hayatını tekrar gündeme yatırırken seçim kararıyla karşılaştık” ifadelerini kullandı.

Seçimlerin erkene alınmasını desteklediğini, gelişmekte olan bir ülkenin seçim tartışmalarıyla fazla vakit geçirmemesinin iyi olmadığını söyledi. Taşeron meselesini bir başarı olarak gören Arslan, “170 bin emekçi kardeşim kamuda çalışmaktaydı çok kısa sürede bu sayı beş katına çıktı emeklerinden dolayı da Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na teşekkür ederim” diye konuştu.

Bir milyona yakın işçinin kadroya geçmesinin büyük bir başarı olduğunu fakat hedeflerinin bütün işçilerin kadroya geçmesinden yana olduğunu ifade eden Arslan, gündemin Filistin ve seçimler olduğundan dolayı geçiş sürecinde olduklarını beyan etti. ABD’nin Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının büyük bir provakasyonun tetiklemesine neden olduğunu söyleyen Arslan, “İsrail fütursuzca alçakça saldırısına 14 Mayıs’ta imza atmıştır. Bu sorunun zirveye çıkması ve sonrasında da dünyanın ve Türkiye’nin tepkisi bu sorunun çözüleceği konusunda bizleri umutlandırmıştır. Filistinli kardeşlerimiz de umutlarını kaybetmesinler” açıklamalarında bulundu.

Uluslararası toplum ve Türkiye’nin, Filistin’deki oldubittiye karşı duracağını söyleyen Arslan şöyle konuştu:

“2017 yılında Kudüs için Hep Birlikte Konferansını İstanbul’da düzenledik.40 ülkeden 250 delegenin katılımıyla Uluslararası toplum ve Türkiye, Filistin’deki oldubittiye karşı duracaktır. Kuşkusuz çok zor ama karanlığın zirveye çıktığı an aydınlığa ilk adım atılmıştır.”