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06 Haziran 2018 14:46

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Cenevre’de uluslararası temaslarda bulundu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 107.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Cenevre’de uluslararası temaslarda bulundu

06 Haziran 2018 14:46

Yıllık Konferansı dolayısıyla bulunduğu Cenevre’de çeşitli temaslarda bulundu. Arslan, CETU, FESTU, MCTU, CSA, SWTUF, OTT ve NOTU Genel Başkan ve yöneticileri ile bir araya gelerek, Türkiye ve dünyadaki çalışma hayatıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti ile birlikte 28 Mayıs-8 Haziran 2018 tarihinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 107. Yıllık Konferansına katıldı. Arslan, çalışma hayatının önemli gündem maddelerinin tartışıldığı konferansta, ILO Yönetim Kurulu Çalışanların Temsilcileri Seçimi için Türkiye adına oy kullandı. Arslan, ILO 107. Yıllık Konferansına katılım sağlayan yabancı konfederasyon genel başkan ve yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.


Başkan Arslan, Etiyopya İşçi Sendikaları Federasyonu (CETU) Genel Başkanı Kassahun Follo, Somali İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FESTU) Genel Sekreteri Omar Nur Faruk, Malawi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MCTU) Genel Başkanı Luther Mambala ve Genel Sekreteri Denis Kalekeni, Senegal Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CSA) Genel Sekreteri Elimane Diouf, Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Genel Başkanı Yusuf Ali Abdülkerim, Tunus İşçiler Konfederasyonu (OTT) Genel Başkanı Mohammed Lassad, Uganda Ulusal Sendikalar Birliği (NOTU) Genel Başkanı Owere Usher Wilson ile bir araya gelerek, Türkiye ve dünyadaki çalışma hayatıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen konfederasyonların genel başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, HAK-İŞ’in farklı ve özel bir anlamı olduğunu anlatan Arslan, "HAK-İŞ, bir yönüyle yerli ve milli, bir yönüyle evrensel değerleri de içinde taşıyan uluslararası bir kuruluştur. Bu bizim için çok temel bir farklılıktır. Bu temel farklılığımızı hizmetlerimizle, sendikal mücadeleye kattığımız yeniliklerle güçlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Sosyal diyaloğun gücüne inanarak, ulusal ve uluslararası alandaki örgütlenmelerini kararlı bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Arslan, "HAK-İŞ olarak işçi-işveren ilişkilerimizi, barış, kardeşlik ve sosyal diyalog ile yürüten bir anlayışa sahibiz. O yüzden HAK-İŞ’in olduğu yerde barış vardır, saygı vardır. HAK-İŞ’in temel felsefesi çatışma, tartışma ve savaşma yerine barışı temel almasıdır. Bu hassasiyetle hareket ettiğimiz için üye sayımız günden güne artmaktadır" dedi.




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