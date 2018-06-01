HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan iftarda taşeron emekçinin evine konuk oldu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mayıs’ta Türkiye Kömür İşletmelerinde (TKİ) taşeron işçisi olarak çalışan konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi Suna Kocatepe’nin evine sürpriz bir ziyarette bulunarak, ailenin iftar sofrasına konuk oldu. Kocatepe ailesi tarafından sevinçle karşılanan Arslan ve beraberindekiler, kurulan yer sofrasında iftar yaptılar. Taşeron işçi olarak çalışan Suna Kocatepe’nin 696 sayılı KHK ile sağlanan kamuda çalışan işçilerin kadroya alınması kapsamı dışında kaldığını öğrenen Arslan, üzüntülerini paylaştı. HAK-İŞ’in verdiği mücadele sonucu 950 bin taşeron emekçisinin sürekli işçi kadrosuna alındığını ve bunlardan 300 bininin HAK-İŞ üyesi olduğunu ifade eden Arslan, kapsam dışı kalan taşeron emekçilerin 40 bininin de HAK-İŞ üyesi olduğunu belirtti. Kapsam dışı kalan taşeron işçiler için yeni bir yol haritası oluşturduklarını ve mücadeleye aynı hızla devam edeceklerini belirten Arslan, “Taşeron arkadaşlarımızın kadrolarına kavuşması, kararlılıkla sürdürdüğümüz 10 yılı aşkın mücadelemizin sonucunda gerçekleşti. Hiçbir şey birden olmuyor, kapsam dışı kalan KİT’lerdeki arkadaşlarımızın kadroları için mücadelemizi adım adım sürdüreceğiz. Bu arkadaşlarımızın kadro almaması için hiçbir sebep yok, kadro onların da hakkıdır. Birlikte hareket edersek bütün taşeron emekçilerin kadrolarına kavuşacaklarına inanıyorum” dedi.