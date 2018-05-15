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15 Mayıs 2018 13:07

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: (İsrail’e) "Siyonist devlet katliamlarını zirveye taşıdı"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Siyonist devlet katliamlarını zirveye taşıdı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: (İsrail’e)

15 Mayıs 2018 13:07

Bize düşen oturup ağlamak değil bütün gücümüzü kullanıp karşı duruş göstermektir. Bu mesele sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık için çözülmesi gereken bir konudur. Kudüs’ü işgal edebilirsiniz ama asla teslim alamayacaksınız" dedi.


Öz Sağlık-İş Sendikasının Genel Merkezi açılışı HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Arslan, açılış konuşmasında İsrail’in dün Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına karşı bir eylem planı gerçekleştirdiklerini anımsatan Arslan, "Dün yaşanılan silahlı saldırıyla 60’a yakın Filistinli kardeşimizi şehit verdik. Siyonist devlet katliamlarını zirveye taşıdı. Bize düşen oturup ağlamak değil bütün gücümüzü kullanıp karşı duruş göstermektir. Bu mesele sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık için çözülmesi gereken bir konudur. Devletimizin, hükümetimizin, partilerimizin veya STK’ların hiçbir konuda bu kadar geniş bir mutabakat sağladığını görmedim. Bunu daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Kudüs İstanbul’dan Ankara’dan farklı değil, Kudüs’teki Müslümanlar daha öncesinde de kılıçtan geçirildi, şunu bilsinler ki Kudüs’ü işgal edebilirsiniz ama asla teslim alamayacaksınız. Kudüs’ün koruyucusu Allah’tır" şeklinde konuştu.



"Kudüs komitesi oluşturacağız"


Konfederasyonda en kısa sürede bir Kudüs ve Filistin komitesi oluşturulacağını belirten Arslan, bu komitede sürekli yeni faaliyetlerin yürütüleceğini kaydetti. "Üzerimizde büyük sorumluluklar var" diyen Arslan, Kudüs ve Filistin’in daha iyi tanınması ve anlaşılması için adım atacaklarını kaydetti. Arslan bütün STK ve üst kuruluşların bu konuda adım atması için çağrıda bulundu.


Öz Sağlık İş Sendikası’nın önemine değinen Arslan, sendikanın hedefinin, sağlık iş kolundaki bütün işçileri örgütlemek olduğunu dile getirdi. Arslan, "30 bin üye bizim için yeterli değil bütün sağlık çalışanlarını bu mücadeleye katmamız gerekiyor. Sadece kamuda değil özel sektörde de Öz Sağlık İş Sendikasını var edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Kudüs her zaman Filistin’in başkentidir"


Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ise, yeni merkezin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öz Sağlık İş Sendikası’nın 2014 yılında kurulduğunu anımsatan Sert, kuruluşundan bugüne görev alan tüm emekçilere teşekkürlerini sundu. Başkan Sert de İsrail zulmüne değindi. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Sert, "Kudüs her zaman Filistin’in başkentidir. Tüm ümmeti Muhammed’i Kudüs için birliğe beraberliğe davet ediyorum. Türkiye’nin 3 günlük yas kararını da hayırlı görüyoruz. Bu tür olaylar inşallah bir daha yaşanmaz" diye konuştu.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşmaların ardından genel merkezin açılış töreni gerçekleştirildi.




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