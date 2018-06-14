Mübarek Ramazan Bayramı’nın savaşların sona ermesine ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayı, rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın en üst noktalara çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir aydır. Ramazan ayına hayırlı bir başlangıç yapmak isterken önemli bir sorunla karşı karşıya kaldık. ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve bu karara karşı çıkan Filistin halkına karşı yapılan silahlı saldırılar sonucunda 60’dan fazla Filistinli kardeşimizi şehit verdik. Kadın, çocuk, yaşlı demeden siyonist İsrail Devleti katliamlarını zirveye taşıdı. Bu konuda bize düşen oturup ağlamak değil, sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Elimizden gelen bütün gücümüzü kullanarak bu oldu bittiye karşı millet, ümmet ve insanlık olarak karşı duruş sergilemektir” ifadelerini kullandı.

Bayramın bir özgürlük bilinci olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

“Kan, gözyaşı ve acıyla var olan dünya mazlumları, mağdurları ve muhacirleri ne acıdır ki bayram sabahı da umutsuz ve mahzundur. Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Yemen’de, Libya’da, Irak’ta, Afganistan gibi dünyanın pek çok ülkesinde yaşayan kardeşlerimiz ve Suriyeli muhacirler bayram anlayışımızı yeniden sorgulamamız için bize ihtarda bulunmaktadır. Onların acıları var olduğu sürece bayramlarımız bile hüzünlüdür. Bu mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acılarını paylaşarak, onları sahiplenerek yeni bir bayram bilinci oluşturabiliriz. Bu noktada en büyük sorumluluk bizlere düşmektedir. Bayram vesilesiyle öz eleştiri yaparak kendimizi savaşın eşiğinde kalan mazlum ve mağdur Arakanlı, Doğu Türkistanlı, Yemenli, Libyalı, Iraklı, Afganistanlı ve Suriyeli kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve onların mücadelesine sahip çıkma konusunda sorumlu hissetmeliyiz. Nerede mazlum ve mağdur varsa Hak-İş oradadır. Çünkü mazlum ve mağdurlara sahip çıkmak, onların acısını yüreğinin en derininde hissetmek herkesten önce biz emekçilerin görevi ve sorumluluğudur.”

“Terörün, savaşların ve insanlık dışı bütün uygulamaların bir an önce sona ermesini, bu bayramı dünyanın her köşesinde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin gerçek bir bayram havasında kutlamasını istiyoruz” diyen Arslan, “Mübarek Ramazan Bayramı’nın savaşların sona ermesine ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını diliyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak tüm üyelerimizin, çalışanların, bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımızla kutlar, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı dileriz” dedi.