HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümü olarak her yıl 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerin anıldığını belirterek, “Aziz vatanımızı canı pahasına koruyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türk milleti vatanını, milletini, hürriyetini ve bağımsızlığını her türlü gücün üzerinde tutarak, tarih boyunca daima bağımsızlığı, özgürlüğü ve hür yaşama amacı için mücadele vermiştir. Bu uğurda kahraman milletimizin birçoğu şehitlik mertebesine ulaşmış, birçoğu da gazilik unvanına layık olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verildiği günün yıl dönümünde tüm gazilerimizi minnetle anıyoruz. Aziz vatanımızı canı pahasına koruyan, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refah içinde yaşaması için canını ortaya koyarak gazilik makamına ulaşan kahramanlarımız, ülkemizin bağımsızlığını devam ettirmesinde çok önemli bir görev üstlenmişlerdir. Şanlı tarihimiz boyunca birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen, bağımsızlığımızı elimizden almak isteyen düşmanlar daima karşılarında ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' anlayışı ile vatanını savunan kahraman bir millet bulmuşlardır. Her bir karışı kanla sulanmış, gözyaşı akıtılmış bu topraklar, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin destan yazan zorlu mücadelesi sonucunda bizlere emanet edilmiştir. Birlik ve beraberliğimizin oluşmasında büyük bir payı olan şehit ve gazilerimizin emanet ettiği bu aziz vatanı canımız pahasına koruyacak, bu bayrağı şanı ve şerefiyle ilelebet göklerde dalgalandırmaya devam ettireceğiz. Çanakkale Savaşı'ndan, milletimizin düşman esaretinden kurtulmasını sağlayan Kurtuluş Savaşı'na, yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen hain terör örgütleriyle verilen mücadelede, 15 Temmuz gecesi devletimiz ve milletimizin için ülkemizin dört bir köşesinde meydanları dolduran, canı pahasına vatanı ve bayrağına sahip çıkan bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”